Emekli ve memura ek zam için harekete geçildi! 17.8 milyonun maaşına 3'lü zam müjdesi! Yeni artış, enflasyon farkıyla hesaplanan örnek maaşlar

Asgari ücretin 4.250 TL olmasıyla birlikte memur ve emekli maaşlarına ek artış gündeme geldi. Gelecek hafta toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündeminde memur ve emekli maaşlarına yapılacak artış olacak. Hükümet merakla beklenen ek zam oranını belirleyecek. Emekli, memur ve memur emeklilerinin gözü kulağı 3 Ocak'ta maaşlarına yapılacak zam tutarına çevrildi. Bu ay gündemde milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren asgari ücret zam görüşmeleri tamamlandı ve 3600 ek göstergeyle ilgili konuda komisyon çeşitli formüller üzerinde çalışıyor. Bu süreçte de emekli, memur ve memur emeklileri de maaşlarını iyileştirecek önerilerini iletiyor. Tüm merak edilen soruların yanıtları 3 Ocak'ta netlik kazanmış olacak.

