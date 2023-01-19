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Haberler Ekonomi Emekli ve memura ek gösterge musluğu AÇILDI! %15 ek + zam ve ikramiye FARKI ! İlave 600 puanla 2 bin 587 liralık artış! TCKN sonu 0,2,4,6,8 olanlar...

Emekli ve memura ek gösterge musluğu AÇILDI! %15 ek + zam ve ikramiye FARKI ! İlave 600 puanla 2 bin 587 liralık artış! TCKN sonu 0,2,4,6,8 olanlar...

2023 memur ve emekli maaş zammında gelişmeler yakından takip ediliyor. Ocak ayında hem memur hem emeklinin yüzü güldü. Yüzde 30'luk zamla birlikte en düşük emekli maaşı da arttı. Gözler maaşların yatacağı tarihteyken bir yandan da ek gösterge farkı detayı dikkat çekiyor. Ayrıca %15 ek zam yapılacağı iddiası da çok konuşulan konular arasında. Peki son durum ne? Ek gösterge maaşlara ve ikramiyelere nasıl yansıyacak? Öğretmen, polis, SSK- Bağ-Kur, sağlık çalışanları, din görevlileri, avukat, il müdürü, ilçe müftüsü, bekçi, uzman erbaş/jandarma, matematikçi, istatistikçi...

19.01.2023 16:17 - Son Güncelleme: 19.01.2023 16:17
Emekli ve memura ek gösterge musluğu AÇILDI! %15 ek + zam ve ikramiye FARKI ! İlave 600 puanla 2 bin 587 liralık artış! TCKN sonu 0,2,4,6,8 olanlar...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından enflasyon verisinin açıklanmasıyla memur ve emeklilerin alacağı zam oranı geçtiğimiz günlerde belli olmuştu.

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Emekli ve memura ek gösterge musluğu AÇILDI! %15 ek + zam ve ikramiye FARKI ! İlave 600 puanla 2 bin 587 liralık artış! TCKN sonu 0,2,4,6,8 olanlar...

Bilindiği üzere memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor.

Emekli ve memura ek gösterge musluğu AÇILDI! %15 ek + zam ve ikramiye FARKI ! İlave 600 puanla 2 bin 587 liralık artış! TCKN sonu 0,2,4,6,8 olanlar...

Memurlar temmuz ayında yüzde 7'lik toplu sözleşme zammı almıştı. Bu rakamı aşan oran kadar enflasyon farkına hak kazanılıyor. Ocak ayı için yüzde 8'lik toplu sözleşme zammıyla enflasyon farkı eklenerek memur ve memur emeklisinin zam oranı ortaya çıkıyor.

Emekli ve memura ek gösterge musluğu AÇILDI! %15 ek + zam ve ikramiye FARKI ! İlave 600 puanla 2 bin 587 liralık artış! TCKN sonu 0,2,4,6,8 olanlar...

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 ayda bir zam alıyor. Emeklilerin zam oranı 6 aylık enflasyona göre belirleniyor.

Emekli ve memura ek gösterge musluğu AÇILDI! %15 ek + zam ve ikramiye FARKI ! İlave 600 puanla 2 bin 587 liralık artış! TCKN sonu 0,2,4,6,8 olanlar...

ZAM ORANI NE KADAR?

Memur ve memur emeklileri ocakta yüzde 7,84 enflasyon farkı, yüzde 8 de toplu sözleşme zammı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16,48 zam almaya hak kazandı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,40 zam alacak.

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