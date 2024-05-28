THY kabin memuru alımı başvuruları için son gün! Lise mezunu olanlar dikkat! 2 aylık eğitim verilecek! 20-40 yaş arasında...

Türk Hava Yolları (THY), dünyanın önde gelen havayolu şirketlerinden biri olarak, hizmet kalitesi ve geniş ağıyla ön plana çıkıyor. Şirket, sürekli büyüyen ve gelişen yapısıyla birlikte, ekibine katılacak yeni yeteneklere ihtiyaç duyuyor. Bu kapsamda, THY, kabin memuru alımı için yeni bir adım attı. Türk Hava Yolları (THY), tecrübesiz kabin memuru adayları için başvuru sürecini 3 Mayıs'ta başlattı. Bu büyük fırsat için son başvuru tarihi 29 Mayıs olarak belirlendi.