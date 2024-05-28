THY kabin memuru alımı başvuruları için son gün! Lise mezunu olanlar dikkat! 2 aylık eğitim verilecek! 20-40 yaş arasında...

Türk Hava Yolları (THY), dünyanın önde gelen havayolu şirketlerinden biri olarak, hizmet kalitesi ve geniş ağıyla ön plana çıkıyor. Şirket, sürekli büyüyen ve gelişen yapısıyla birlikte, ekibine katılacak yeni yeteneklere ihtiyaç duyuyor. Bu kapsamda, THY, kabin memuru alımı için yeni bir adım attı. Türk Hava Yolları (THY), tecrübesiz kabin memuru adayları için başvuru sürecini 3 Mayıs'ta başlattı. Bu büyük fırsat için son başvuru tarihi 29 Mayıs olarak belirlendi.
Dünya genelinde en geniş uçuş ağına sahip olan Türk Hava Yolları (THY), büyüme hedefleri doğrultusunda kabin memuru adayı alımı için yeni bir adım attı. Havacılık sektöründe lider konumunu sürdüren THY, hizmet kalitesini artırmak ve müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak amacıyla kabin ekibini güçlendirmeye hazırlanıyor.
THY'nin tecrübesiz kabin memuru alımı için son gün
Türk Hava Yolları (THY), büyüme hedefleri doğrultusunda tecrübesiz kabin memuru alımı için açtığı işe alım ilanında başvurular için son gün olduğunu bildirdi.
EN AZ LİSE MEZUNU OLMASI GEREKİYOR
Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, kabin memuru adayları için açılan "Take-Off Kabin" ilanı kapsamında en az lise mezunu, 1 Ocak 1982 ile 31 Aralık 2004 arasında doğanlar başvuru yapabilecek.