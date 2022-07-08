Yastık altında altını olanlar hemen baksın! Altın fiyatlarında ters köşe! 1 gün içinde her şey değişti! Altın almak, satmak için o tarih...
1 gün içinde her şey değişti! Altın almak, satmak için o tarih... Altın fiyatlarında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Her zaman güvenilir liman olan altın fiyatları için vatandaşlar araştırmalar yapıyor. Bugün altın fiyatlarında ters dalga görülüyor. Altın fiyatları dün yükselişe geçerken bugün yine düştü. Son dakika altın fiyatları milyonlarca vatandaş doğrultusundan merak ediliyor. Rusya Ukrayna Savaşı ile eş güdümlü rekor seviyelerini gören altın, şu sıralar dip seviyelerde prosedür görüyor. Ons altın fiyatı bugün 1740 dolardan işlem görüyor. Peki bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, gremse altın ne kadar?
Rusya'nın Ukrayna'ya olan, işgali ardından bütün emtiyalarda dalgalanmalar oluşurken, bütün dünyanın göz kulağı altın ve dolarda. Dünyaca ünlü kuruluşlar ise altın ve dolardaki tahminlerini süreli olarak revize etmekte. Altın tahminlerini revize eden ABD odaklı Goldman Sachs, 1800 dolar seviyelerinde tespit edilen ons altının civarını detaylı aylar içinde nasıl olacağı tarafında raporunu yayınladı. Peki bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, gremse altın ne kadar?
Dünyaca ünlü banka tarih vererek altının yeni fiyatını açıkladı. Rekor orana ulaşacak
Banka analistleri altın fiyatına yönelik yukarıya yönlü görünümünü korusa da üç ve altı aylık hedeflerini sırayla 2 bin 300 dolar ve 2 bin 500 dolardan 2 bin 100 dolar ve 2 bin 300 dolara düşürdü. 12 ay sonrası bağlamında 2 bin 500 dolarlık hedef ise korundu. Altın, Fed'in dün akşam beklentiler dahilinde yaptığı kuvvetli faiz artırımının sonrasında doların toparlanmasına bağlı olarak yönünü gene aşağı çevirmişti. Altın bugün yüzde 0,5 gerileme ile spot piyasada ons başına 1824 dolara kadar geriledi.
Ancak Goldman, Fed'in faiz artışları nedeniyle altındaki artışın yavaşlayacağını bildirse de sonucunda 2500 dolar tahminine ulaşacağı görüşünde ısrarcı. Goldman ekonomistleri, yaz süresince ABD'nin büyümesini azaltabilecek, durgunluk risklerini ve altın yatırım talebini artırabilecek 75 baz puanlık bir artış daha beklediklerini belirtti. Analistler, "İkinci %50 sinde ilerleyen piyasaların altın talebinde bir toparlanma bekliyoruz. Büyük bir likidite şoku olmaması durumunda, sahip olunan altın fiyatındaki zayıflığı iyi bir giriş noktası olarak görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Altın 3 ay sonra bu rakamı görecek! Elinde altını olanlar acil baksın!
Yapılması gereken tek şeyin dövizciye gitmek, tabelaya bakmak ya da bankacılık uygulamasından dolar alıyor gibi bakmak olduğunu ifade eden İslam Memiş, gerçek değerlerin şunlar olduğunu söyledi. Yaptığı bildirimde altın düşüyor, almayalım, bekleyelim düşüncesinde olanları uyarmak istediğini dile getiren İslam Memiş, "1000 lira altında, 950-1000 aralığında kademeli alım yapabilirsiniz. Bana göre çok iyi bir karar." dedi.
İslam Memiş, "Bir sonraki atak 1050, bir sonraki atak 1200 ve yılın son çeyreğinde 1450 benim için şaşırtıcı olmayacaktır." diyen İslam Memiş, gram altının aslında orta ve uzun vade için bana göre avantaj niteliği taşıdığını dile getirerek, elinde gram altın bulunduran yatırımcının da her yükselişte hemen satalım dediğini kaydederek, "Bence satmayalım. Onsta ciddi bir baskılanma var. 1810 dolar seviyesi güçlü bir destek seviyesi." dedi.