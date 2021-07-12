661 TL – 1.797 TL arasında destek! Hesaplara hemen yatıyor! Başvuru yaparak almayı unutmayın!

Sosyal devlet kapsamında vatandaşlara verilen destekler devam ediyor. Sosyal hizmet yardımları, evde bakım ücretleri, engelli ve yaşlı aylıkları gibi pek çok farklı kalemde vatandaşlara ödeme desteği sağlanıyor. Böylelikle geliri olmayan vatandaşlar her ay devlet katkısı alarak rahat bir nefes alıyor. Memur maaşlarına yapılan zamla birlikte; sosyal hizmet parası, evde bakım maaşı, engelli ve yaşlı aylıkları gibi ödemeler de zamlandı. Bu desteklerin arasında en düşüğü 661 TL yüzde 40-69 engelli raporu bulunan kişilere ödenen maaş oldu! İşte devletten alabileceğiniz destekler!

12.07.2021 10:42 - Son Güncelleme: 12.07.2021 10:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





