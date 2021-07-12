661 TL – 1.797 TL arasında destek! Hesaplara hemen yatıyor! Başvuru yaparak almayı unutmayın!
Sosyal devlet kapsamında vatandaşlara verilen destekler devam ediyor. Sosyal hizmet yardımları, evde bakım ücretleri, engelli ve yaşlı aylıkları gibi pek çok farklı kalemde vatandaşlara ödeme desteği sağlanıyor. Böylelikle geliri olmayan vatandaşlar her ay devlet katkısı alarak rahat bir nefes alıyor. Memur maaşlarına yapılan zamla birlikte; sosyal hizmet parası, evde bakım maaşı, engelli ve yaşlı aylıkları gibi ödemeler de zamlandı. Bu desteklerin arasında en düşüğü 661 TL yüzde 40-69 engelli raporu bulunan kişilere ödenen maaş oldu! İşte devletten alabileceğiniz destekler!
Devlet destekleri sayesinde vatandaşlara kolaylık sağlanmaya devam ediliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlara, 661-1.797 TL arasında destek sağlanıyor. Sosyal devlet kapsamında vatandaşlara her yıl binlerce lira ödeme yapılıyor. Bu ödemeler sayesinde ihtiyaçlarını giderebilen kişilerin öncelikle başvuru yapması gerekiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, temmuz ayı memur maaşlarında yapılan zam sonrası, verilen sosyal desteklerde yapılan artış miktarını açıkladı.
Yaşlı ve engelli aylıklarının, memur maaşlarına yapılan zamla birlikte artırıldığına işaret eden Bakan Yanık, yaşlı aylıklarının 763,67 TL'den 828,21 TL'ye, yüzde 40-69 engelli raporu bulunanların aylıklarının 609,61 TL'den 661,13 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu olan vatandaşların aylıklarının da 914,41 TL'den 991,69 TL'ye yükseldiğini bildirdi.
Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen 530 bin vatandaşa "evde bakım yardımı" yapıldığını aktaran Bakan Yanık, 2021 yılı temmuz-aralık dönemi için evde bakım yardımının aylık 1.657,86 TL'den 1.797,97 TL'ye çıkarıldığını kaydetti. Bakan Yanık ayrıca ağır silikozis hastalarına verilen aylık desteğin de 1.677,45 TL'den 1.819,22 TL'ye çıktığını belirtti.