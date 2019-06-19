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Emekli ve memur emeklisi Temmuz ayı zammı belli oldu mu? Temmuz zam oranı ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli gözünü Temmuz ayına çevrilmiş durumda. Peki Memur emekileri Temmuz ayında ne kadar zam alaca? Emekliler Temmuz ayında yapılacak olan maaş zammını bekliyor. Temmuz'da memur emeklilerine zam + fark göründü. Beklenti anketine göre yüzde 5'lik zamma ilaveten yüzde 1.94 enflasyon farkı oluşacak. Emekliler en az 165 lira zam, 2 bin 544 lira maaş alacak.

19.06.2019 06:49 - Son Güncelleme: 19.06.2019 06:49
Emekli ve memur emeklisi Temmuz ayı zammı belli oldu mu? Temmuz zam oranı ne kadar olacak?

Temmuz'da memur emeklilerine zam + fark göründü.

Emekli ve memur emeklisi Temmuz ayı zammı belli oldu mu? Temmuz zam oranı ne kadar olacak?

Beklenti anketine göre yüzde 5'lik zamma ilaveten yüzde 1.94 enflasyon farkı oluşacak.

Emekli ve memur emeklisi Temmuz ayı zammı belli oldu mu? Temmuz zam oranı ne kadar olacak?

Emekliler en az 165 lira zam, 2 bin 544 lira maaş alacak

Emekli ve memur emeklisi Temmuz ayı zammı belli oldu mu? Temmuz zam oranı ne kadar olacak?

Emeklilerin Temmuz zammı için son viraja girildi. Gözler zam oranının açıklanacağı 3 Temmuz'a çevrildi.

Emekli ve memur emeklisi Temmuz ayı zammı belli oldu mu? Temmuz zam oranı ne kadar olacak?

Temmuz'da yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark alacak memur emeklilerine, çifte zam göründü.

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