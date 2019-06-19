Emekli ve memur emeklisi Temmuz ayı zammı belli oldu mu? Temmuz zam oranı ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli gözünü Temmuz ayına çevrilmiş durumda. Peki Memur emekileri Temmuz ayında ne kadar zam alaca? Emekliler Temmuz ayında yapılacak olan maaş zammını bekliyor. Temmuz'da memur emeklilerine zam + fark göründü. Beklenti anketine göre yüzde 5'lik zamma ilaveten yüzde 1.94 enflasyon farkı oluşacak. Emekliler en az 165 lira zam, 2 bin 544 lira maaş alacak.

19.06.2019 06:49 - Son Güncelleme: 19.06.2019 06:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





