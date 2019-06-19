Malulen emeklilikte yaş şartı yok! İşte malulen emekli olmak için önemli noktalar...



PRİM TAMAMLANMALI

En az yüzde 60 raporu alan sigortalının malulen emekli olması için en az 1.800 gün (5 yıl) primi ödemiş olması ve sigorta olduğu tarihten bu yana 10 yıl geçmiş olması şartı da aranıyor. Söz konusu 1.800 prim gününü doğum ve askerlik gibi borçlanmalarla tamamlamak da mümkün. Sevk işlemlerinden önce borçlanma talep dilekçeleri SGK'ya sunuluyor.

