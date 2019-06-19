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Malulen emeklilikte yaş şartı yok! İşte malulen emekli olmak için önemli noktalar...

Türkiye'de engellilerin ve malul olanların emeklilikleri diğer çalışanlara göre daha kolay oluyor. Engelliler en az yüzde 40 vergi indirimi almaları ile yaş şartına bakılmadan erken emekli olabiliyor. Malulen emeklilik ise daha farklı. Peki malulen emeklilik şartları nelerdir? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem malulen emeklilik ile ilgili merak edilen soruları cevapladı. İşte tüm detaylar...

19.06.2019 06:49 - Son Güncelleme: 19.06.2019 06:49
Malulen emeklilikte yaş şartı yok! İşte malulen emekli olmak için önemli noktalar...

Ülkemizde engelli ve malul vatandaşlara emeklilik için daha kolay şartlar sunuluyor. Engelliler en az yüzde 40 vergi indirimi almaları ile yaş şartına bakılmadan erken emekli olabiliyor.

Malulen emeklilikte yaş şartı yok! İşte malulen emekli olmak için önemli noktalar...

Malulen emeklilik ise daha farklı. Burada sonradan çıkan bir rahatsızlık sebebiyle en az yüzde 60 işgücü kaybı aranıyor. Bu sağlanmışsa ve raporla belgeleniyorsa hemen emekli olmak da mümkün. İşte malulen emeklilik için önemli noktalar:

Malulen emeklilikte yaş şartı yok! İşte malulen emekli olmak için önemli noktalar...

RAPOR ALINMALI
Yüzde 60 işgücü kaybının mutlaka sağlık raporuyla belgelenmesi gerekiyor. Raporlar yetkili hastanelerden veriliyor ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) sevkiyle gerçekleşiyor.

Yüzde 60 işgücü kaybı raporunun SGK tarafından da onaylanması gerekiyor.

Malulen emeklilikte yaş şartı yok! İşte malulen emekli olmak için önemli noktalar...


PRİM TAMAMLANMALI
En az yüzde 60 raporu alan sigortalının malulen emekli olması için en az 1.800 gün (5 yıl) primi ödemiş olması ve sigorta olduğu tarihten bu yana 10 yıl geçmiş olması şartı da aranıyor. Söz konusu 1.800 prim gününü doğum ve askerlik gibi borçlanmalarla tamamlamak da mümkün. Sevk işlemlerinden önce borçlanma talep dilekçeleri SGK'ya sunuluyor.

Malulen emeklilikte yaş şartı yok! İşte malulen emekli olmak için önemli noktalar...


MASRAFLAR SGK'DAN
Borçlanma ile 1.800 gün tamamlanacaksa bu paralar ödenmese bile emeklilik işlemleri yapılıyor. Eğer 1.800 gün ve üzeri prim varsa ya da borçlanma yapılarak gün tamamlanmışsa tüm sevk işlemi masrafları SGK tarafından karşılanıyor.

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