Malulen emeklilikte yaş şartı yok! İşte malulen emekli olmak için önemli noktalar...
Türkiye'de engellilerin ve malul olanların emeklilikleri diğer çalışanlara göre daha kolay oluyor. Engelliler en az yüzde 40 vergi indirimi almaları ile yaş şartına bakılmadan erken emekli olabiliyor. Malulen emeklilik ise daha farklı. Peki malulen emeklilik şartları nelerdir? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem malulen emeklilik ile ilgili merak edilen soruları cevapladı. İşte tüm detaylar...
19.06.2019 06:49
- Son Güncelleme: 19.06.2019 06:49
PRİM TAMAMLANMALI
En az yüzde 60 raporu alan sigortalının malulen emekli olması için en az 1.800 gün (5 yıl) primi ödemiş olması ve sigorta olduğu tarihten bu yana 10 yıl geçmiş olması şartı da aranıyor. Söz konusu 1.800 prim gününü doğum ve askerlik gibi borçlanmalarla tamamlamak da mümkün. Sevk işlemlerinden önce borçlanma talep dilekçeleri SGK'ya sunuluyor.
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