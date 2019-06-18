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İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem! Pasaport kontrolü 18 saniyeye düşüyor

Türkiye'nin gururu İstanbul Havalimanı 29 Ekim'de kapılarını açmıştı. Hava taşımacılığının çehresini değiştiren İstanbul Havalimanı, büyük yenilikleri de beraberinde getirdi. Bunlardan biri de yolcuları rahatlatacak olan pasaport kontrolü. Yolcuların yüz tanıma ve parmak izi kontrollerinin ardından 18-20 saniye içinde pasaporttan geçebilmesini sağlayacak sistemin test çalışmaları, İstanbul Havalimanı'nda başlatıldı. Türkiye Cumhuriyeti pasaportu taşıyan ve 18 yaş üstündekilerin yararlanabildiği hizmet, havalimanındaki 30 hızlı pasaport geçiş bankosundan sunuluyor.

18.06.2019 14:25 - Son Güncelleme: 18.06.2019 14:45
İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem! Pasaport kontrolü 18 saniyeye düşüyor

İstanbul Havalimanı'nda yolcuların yüz tanıma ve parmak izi kontrollerinin ardından 18-20 saniye içinde pasaporttan geçebilmesini sağlayacak sistemin test çalışmaları başlatıldı.

İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem! Pasaport kontrolü 18 saniyeye düşüyor

Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA tarafından hayata geçirilen "Hızlı Pasaport Geçiş Sistemi" ile yolculara zaman kazandırılması amaçlanıyor.

İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem! Pasaport kontrolü 18 saniyeye düşüyor

Sistem sayesinde yolcular yüz tanıma ve parmak izi kontrollerinin ardından 18 saniye içerisinde havalimanında 16 geliş,10 gidiş ve 4 transfer alanında yer alan toplam 30 hızlı pasaport geçiş bankosundan geçebiliyor.

İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem! Pasaport kontrolü 18 saniyeye düşüyor

Türkiye Cumhuriyeti pasaportu taşıyan ve 18 yaş üstündekilerin yararlanabildiği sistemin donanımı, İGA IT tasarımına uygun olarak yerli bir firma tarafından yapıldı.

İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem! Pasaport kontrolü 18 saniyeye düşüyor

EGM Bilişim ve Haberleşme Teknolojileri Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen sistemin parmak izi ve yüz tanıma ekipmanları dışındaki donanım ve yazılımı yerli firma tarafından üretildi. Pasaportlarıyla beraber gelen yolcuların sistemin bulunduğu ilk noktada pasaportlarını okutmaları gerekiyor.

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