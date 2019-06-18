İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem! Pasaport kontrolü 18 saniyeye düşüyor
Türkiye'nin gururu İstanbul Havalimanı 29 Ekim'de kapılarını açmıştı. Hava taşımacılığının çehresini değiştiren İstanbul Havalimanı, büyük yenilikleri de beraberinde getirdi. Bunlardan biri de yolcuları rahatlatacak olan pasaport kontrolü. Yolcuların yüz tanıma ve parmak izi kontrollerinin ardından 18-20 saniye içinde pasaporttan geçebilmesini sağlayacak sistemin test çalışmaları, İstanbul Havalimanı'nda başlatıldı. Türkiye Cumhuriyeti pasaportu taşıyan ve 18 yaş üstündekilerin yararlanabildiği hizmet, havalimanındaki 30 hızlı pasaport geçiş bankosundan sunuluyor.
18.06.2019 14:25
- Son Güncelleme: 18.06.2019 14:45
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