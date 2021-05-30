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Kripto para yatırımcıları dikkat: Daha fazla tutunamadı, yasaklandı! Bitcoin'de erime etkisi...

Kripto para piyasasında son dönemde yaşanan dalgalanma devam ediyor. Bitcoin mayıs ayında yüzde 36 düşüşle yaklaşık 10 yılın en sert aylık kaybını yaşamış oldu. Ethereum'daki düşüş ise yüzde 11'de kaldı. Mayıs ayında kripto paraların toplam piyasa değeri 562 milyar dolar eridi. Öte yandan kripto paralarla ilgili ülkelerin aldığı kritik kararlar Bitcoin'in sert düşüşüne neden oluyor. Görünen o ki kripto paralar ülkelerin kısıtlamalarına bağlı olarak dalgalı seyrini sürdürecek. İşte kripto para piyasasında yaşanan son gelişmeler...

30.05.2021 09:38 - Son Güncelleme: 30.05.2021 09:39
Son dakika! Ülkenin Cumhurbaşkanı yasakladı! Bitcoin devamını getiremedi

Bitcoin, 23 Mayıs günü 31.069 dolara kadar inerken sonrasında toparlandı ve şimdilerde 36.182 dolar seviyesinde bulunuyor.

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Son dakika! Ülkenin Cumhurbaşkanı yasakladı! Bitcoin devamını getiremedi

Yaşanan toparlanmayla birlikte son yedi günde değeri yüzde 0.89 arttı. Aynı sürede Ethereum yüzde 9.95 yükseldi ve 2.492 dolardan işlem görüyor.

Son dakika! Ülkenin Cumhurbaşkanı yasakladı! Bitcoin devamını getiremedi

Binance Coin ise son yedi günde yüzde 10.98 arttı ve 336.18 dolardan işlem görüyor. Cardano 1.50 dolardan işlem görüyor. Yedi gündeki artış oranı da yüzde 4.57.

Son dakika! Ülkenin Cumhurbaşkanı yasakladı! Bitcoin devamını getiremedi

Milliyet'in haberine göre, Çin'den kripto paralar ile ilgili gelen yasak sonrasında 31 bin dolara kadar gerileyen Bitcoin tepki alımları ile 40.487 dolara kadar tırmandı. Fakat devamını getiremedi.

Son dakika! Ülkenin Cumhurbaşkanı yasakladı! Bitcoin devamını getiremedi

ÜLKENİN CUMHURBAŞKANI YASAKLADI
Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, kripto para madenciliğinin 22 Eylül'e kadar yasaklanacağını belirtti. Görünen o ki kripto paralar ülkelerin kısıtlamalarına bağlı olarak dalgalı seyrini sürdürecek.