Kripto para yatırımcıları dikkat: Daha fazla tutunamadı, yasaklandı! Bitcoin'de erime etkisi...
Kripto para piyasasında son dönemde yaşanan dalgalanma devam ediyor. Bitcoin mayıs ayında yüzde 36 düşüşle yaklaşık 10 yılın en sert aylık kaybını yaşamış oldu. Ethereum'daki düşüş ise yüzde 11'de kaldı. Mayıs ayında kripto paraların toplam piyasa değeri 562 milyar dolar eridi. Öte yandan kripto paralarla ilgili ülkelerin aldığı kritik kararlar Bitcoin'in sert düşüşüne neden oluyor. Görünen o ki kripto paralar ülkelerin kısıtlamalarına bağlı olarak dalgalı seyrini sürdürecek. İşte kripto para piyasasında yaşanan son gelişmeler...
30.05.2021 09:38
- Son Güncelleme: 30.05.2021 09:39