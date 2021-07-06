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Kapalıçarşı'dan flaş altın tahmini! Altın yükselecek mi düşecek mi?

Koronavirüs döneminde rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları 2021 yılına düşük başlamıştı. Altın yatırımcıları Çarşamba günü açıklanacak Fed tutanaklarına odaklanırken ons altın bu süreçte 1800 lira seviyesine yükseldi. Öte yandan Kapalıçarşı'dan flaş bir altın tahmin geldi. Altın yükselecek mi düşecek mi? İşte detaylar...

06.07.2021 11:37 - Son Güncelleme: 06.07.2021 11:37
Kapalıçarşı'dan flaş altın tahmini! Altın yükselecek mi düşecek mi?

Günlerdir yatay seyreden gram altın 500 lira sınırını geçti. Uzmanlar ise altının yükselişini sürdüreceğini ve yıl sonu 600 lira civarında olacağını söylüyor.

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Kapalıçarşı'dan flaş altın tahmini! Altın yükselecek mi düşecek mi?

Altın yatırımcıları Çarşamba günü açıklanacak Fed tutanaklarına odaklanırken ons altın bu süreçte 1800 lira seviyesine yükseldi.

Kapalıçarşı'dan flaş altın tahmini! Altın yükselecek mi düşecek mi?

Altın yatırımcısı küresel piyasalarda koronavirüsün delta varyantının oluşturabileceği risklere odaklanırken, iç piyasada ise altın Dolar/TL odaklı yatay seyrini koruyor. Haziran ayı başında Dolar/TL'deki yükselişle birlikte 527 liraya kadar çıkan gram altın ardından düşüşe geçerek uzun bir süre yatay seyretmişti. Bir süredir 500 lira civarında işlem gören gram altın için uzmanların yıl sonu beklentisi ise 600 lira.

Kapalıçarşı'dan flaş altın tahmini! Altın yükselecek mi düşecek mi?

Altın fiyatının dolar ve ons odaklı belirlendiğini söyleyen Kapalıçarşı esnafı Kaan Gözüm, ''Altını ons fiyatında bin 900 dolarlara kadar bir çıkış oldu. Şu anda bin 790 dolar civarında seyrediyor. TL bazında fiyat çok yükselmedi, ons bazında bir yükseliş gerçekleşti. Dolar bu seviyeyi koruduğu takdirde, ons çok yüksek fiyatlara çıkmayabilir.

Kapalıçarşı'dan flaş altın tahmini! Altın yükselecek mi düşecek mi?

TL bazında 490 ile 530 lira arası bir aralık veriliyor. 490 liranın altına indiği takdirde, 470 liranın altına düşebileceği öngörülüyor. 530'u kırdığı takdirde ise 560 lira civarındaki rakamların konuşulduğunu söyleyebiliriz.