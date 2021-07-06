Kapalıçarşı'dan flaş altın tahmini! Altın yükselecek mi düşecek mi?
Koronavirüs döneminde rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları 2021 yılına düşük başlamıştı. Altın yatırımcıları Çarşamba günü açıklanacak Fed tutanaklarına odaklanırken ons altın bu süreçte 1800 lira seviyesine yükseldi. Öte yandan Kapalıçarşı'dan flaş bir altın tahmin geldi. Altın yükselecek mi düşecek mi? İşte detaylar...
Altın yatırımcısı küresel piyasalarda koronavirüsün delta varyantının oluşturabileceği risklere odaklanırken, iç piyasada ise altın Dolar/TL odaklı yatay seyrini koruyor. Haziran ayı başında Dolar/TL'deki yükselişle birlikte 527 liraya kadar çıkan gram altın ardından düşüşe geçerek uzun bir süre yatay seyretmişti. Bir süredir 500 lira civarında işlem gören gram altın için uzmanların yıl sonu beklentisi ise 600 lira.
Altın fiyatının dolar ve ons odaklı belirlendiğini söyleyen Kapalıçarşı esnafı Kaan Gözüm, ''Altını ons fiyatında bin 900 dolarlara kadar bir çıkış oldu. Şu anda bin 790 dolar civarında seyrediyor. TL bazında fiyat çok yükselmedi, ons bazında bir yükseliş gerçekleşti. Dolar bu seviyeyi koruduğu takdirde, ons çok yüksek fiyatlara çıkmayabilir.