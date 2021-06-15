Emekli son dakika zam: En düşük memur emeklisi Bağ- kur ve SSK SGK kaç TL olacak? 2021 zamlı Temmuz yeni emekli maaş tablosu!

Emekliliğe hak kazanan tüm vatandaşların aldıkları aylık emekli maaşlarına yıl içinde biri Ocak diğeri de Temmuz olmak üzere iki farklı dönemde enflasyon oranlarında zam yapılmaktadır. Yapılan toplu sözleşmeler ile belirlenen bu zam oranları en son Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Temmuz ayı için açıklanacaktır. Emekliler 5 Temmuz'da kesin oranı öğrenip, aynı ay içerisinde zamlı ödemelerini alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı ise yüzde 8.36 olarak gerçekleşmişti. Beklenti anketine paralel sonuçla 5 aylık enflasyon yüzde 6,80'e çıkacak. Tahminler içinde yüzde 1,73'lük aylık enflasyon durumunda 5 aylık kümülatif enflasyon yani zammı tayin edecek oran yüzde 7,28'e yükseleceği belirtildi.