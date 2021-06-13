Devletten gıda, yakacak (kömür), elektrik yardımı! 2021 devletten yardım alma şartları! İşte detaylar...
2021 yılında da devletten birçok yardım almak mümkün! Gıda, yakacak (kömür), elektrik yardımlarıyla; ihtiyaç sahibi vatandaşlar rahat bir nefes alıyor. Para yardımına ihtiyaç duyan kişilere, sosyal yardım devleti kapsamında birçok farklı kalemde ödeme yapılıyor. Bu takviyelerden faydalanmak için ise en önemli kıstas gelir durumu oluyor. Gelir durumu belgelendiği ve yetkililerin olumlu rapor vermesi halinde para yardımı almanız mümkün. İşte; devletten gıda, yakacak, elektrik yardımı alma şartları!
2021 devletten yardım alma şartları vatandaşlar tarafından sorgulanan konulardan birisi oldu. Nakit paraya ihtiyaç duyan vatandaşlara, devlet tarafından birçok kolaylık sağlanıyor. Sosyal Destekleşme ve Dayanışma Vakıflarının sağladığı sosyal yardım ödemelerinin bir kısmı kalıcı destekler olup yalnızca gereksinim sahibi olan vatandaşlara ödenirken, bir kısmı da geçici ödeme olmaktadır. 200-800 TL arasında değişen desteklerden faydalanmak için detaylı bilgileri haberimizden öğrenebilirsiniz. Gıda, yakacak, elektrik yardımı alma şartları!
Yapılan Para Yardımları
Sosyal yardımlaşma parası olarak verilen paralar yardımın türüne göre değişmektedir. Hak sahibi kişilere yapılan desteklerde verilen paralar aşağıdaki türlere göre değişmektedir.
-Nakdi destekler genellikle şartlara uygun olan kişilere yapılmaktadır. Nakdi olarak yapılan para yardımlarında verilen para miktarı değişmektedir. Yardımlar genellikle 20 TL ile 800 TL arasında olmaktadır.
-Doğum yardım parası ödemeleri bütün doğan bebekler için annelere yapılmaktadır. Bu yardımlardan bütün anneler yararlanabilir. Doğum yardım miktarları; 1. çocuk için 300 TL, 2. çocuk için 400 TL ve 3. çocuk için 600 TL olarak verilmektedir.
-Şartlı hamilelik müracaatında bulunan annelere 495 TL yardım yapılmaktadır.
-65 yaşından büyük kişilere 3 ayda bir olacak şekilde ödemeler yapılmaktadır. Bu kişilere 3 ayda bir 705 TL para yardımı sağlanmaktadır.
-Engelli vatandaşlara yapılan yardımlar, kişinin engellilik oranına göre değişmektedir. %70 oranın altında engelli olan vatandaşlara üç ayda bir 1.059 TL, %70 ve üzerinde engeli olan vatandaşlara yine üç ayda bir olmak kaydıyla 1.589 TL yardım yapılmaktadır.
-Öğrencilere devlet tarafından para yardımları yapılmaktadır. Öğrencilerin okuluna ve yaşına göre yapılan para yardımları 456 TL ile 821 TL arasında değişmektedir.
-Koşullu eğitim yardımlarında ise kız çocuklarına aylık olarak 40 TL, erkek çocuklara ise aylık olarak 35 TL çocuk yardım parası verilmektedir.