Yapılandırmada kaçırılmayacak fırsat! 1100 TL'den 85 TL'ye düşüyor
Borcu olan vatandaşlar için kaçırılmayacak bir fırsat sunan yapılandırma yasası ile milyonalrca kişi emlak ve çevre temizlik vergisi gibi borçlarını da yapılandırabilecek. Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı, araç muayene cezalarının yapılandırılmasına ilişkin tebliği yayınladı. Buna göre yasanın yürürlüğe girmesinden muayenenin yapılacağı tarihe kadar geçen sürede yüzde 5 yerine yüzde 0,75 oranında faiz uygulanacak.
Kritik yapılandırma düzenlemesi yasalaştı ve borcu olanlara müjde niteliğinde olan imkanın tüm detayları belli oldu. Emlak, çevre vergisi, yargı sürecindeki dosyalar, uzlaşma başvurusunda bulunanlar başta olmak üzere büyük fırsatlar sunan yapılandırmaya ilişkin merak edilen bazı soruların yanıtları şöyle:
1-EMLAK VERGİSİ BORÇLARI SİLİNİYOR MU?
Yapılandırma ile emlak vergisi, çevre temizlik vergi borçlarının silinmesi söz konusu değil. Peşin ödeme, taksitli seçeneklerde vatandaşlara büyük kolaylık sağlanıyor. Düzenlemeye göre 30 Nisan da dâhil bu tarihten önce emlak vergisi borcu bulunanlar yararlanabiliyor.
2-BEYANNAME VERİLMESİ GEREKİYOR MU?
Emlak vergisinde tarh etme görevi belediyelere ait olup yıl içinde gayrimenkul satın alanların yılsonuna kadar belediyelere "emlak vergi bildirimi" vermesi gerekiyor. Alıcının emlak vergisi ödeme mükellefiyeti satın aldığı yılı izleyen yıldan itibaren başlıyor. Satış yılana ait vergiyi ise satıcı ödüyor.