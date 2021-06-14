Yapılandırmada kaçırılmayacak fırsat! 1100 TL'den 85 TL'ye düşüyor

Borcu olan vatandaşlar için kaçırılmayacak bir fırsat sunan yapılandırma yasası ile milyonalrca kişi emlak ve çevre temizlik vergisi gibi borçlarını da yapılandırabilecek. Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı, araç muayene cezalarının yapılandırılmasına ilişkin tebliği yayınladı. Buna göre yasanın yürürlüğe girmesinden muayenenin yapılacağı tarihe kadar geçen sürede yüzde 5 yerine yüzde 0,75 oranında faiz uygulanacak.

14.06.2021 09:12 - Son Güncelleme: 14.06.2021 09:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





