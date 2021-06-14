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Yapılandırmada kaçırılmayacak fırsat! 1100 TL'den 85 TL'ye düşüyor

Borcu olan vatandaşlar için kaçırılmayacak bir fırsat sunan yapılandırma yasası ile milyonalrca kişi emlak ve çevre temizlik vergisi gibi borçlarını da yapılandırabilecek. Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı, araç muayene cezalarının yapılandırılmasına ilişkin tebliği yayınladı. Buna göre yasanın yürürlüğe girmesinden muayenenin yapılacağı tarihe kadar geçen sürede yüzde 5 yerine yüzde 0,75 oranında faiz uygulanacak.

14.06.2021 09:12 - Son Güncelleme: 14.06.2021 09:12
Yapılandırmada kaçırılmayacak fırsat! 1100 TL'den 85 TL'ye düşüyor

Kritik yapılandırma düzenlemesi yasalaştı ve borcu olanlara müjde niteliğinde olan imkanın tüm detayları belli oldu. Emlak, çevre vergisi, yargı sürecindeki dosyalar, uzlaşma başvurusunda bulunanlar başta olmak üzere büyük fırsatlar sunan yapılandırmaya ilişkin merak edilen bazı soruların yanıtları şöyle:

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Yapılandırmada kaçırılmayacak fırsat! 1100 TL'den 85 TL'ye düşüyor

1-EMLAK VERGİSİ BORÇLARI SİLİNİYOR MU?
Yapılandırma ile emlak vergisi, çevre temizlik vergi borçlarının silinmesi söz konusu değil. Peşin ödeme, taksitli seçeneklerde vatandaşlara büyük kolaylık sağlanıyor. Düzenlemeye göre 30 Nisan da dâhil bu tarihten önce emlak vergisi borcu bulunanlar yararlanabiliyor.

Yapılandırmada kaçırılmayacak fırsat! 1100 TL'den 85 TL'ye düşüyor

Yapılandırmaya konu borçların asıllarının yapılandırma kapsamında ödenmesi koşuluyla ceza, faiz, gecikme zammı alacaklarının tamamı siliniyor. Sadece alacak asılları ile Yİ-ÜFE farkı ödenecek.

Yapılandırmada kaçırılmayacak fırsat! 1100 TL'den 85 TL'ye düşüyor

2-BEYANNAME VERİLMESİ GEREKİYOR MU?
Emlak vergisinde tarh etme görevi belediyelere ait olup yıl içinde gayrimenkul satın alanların yılsonuna kadar belediyelere "emlak vergi bildirimi" vermesi gerekiyor. Alıcının emlak vergisi ödeme mükellefiyeti satın aldığı yılı izleyen yıldan itibaren başlıyor. Satış yılana ait vergiyi ise satıcı ödüyor.

Yapılandırmada kaçırılmayacak fırsat! 1100 TL'den 85 TL'ye düşüyor

3- YAPILANDIRMA BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
Vergi, borç yapılandırmasından yararlanmak isteyenlerin yasanın çıkmasının ardından 31 Ağustos'a kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor.