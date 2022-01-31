Emekli Sandığı, SSK, Bağkur'luya 1.100 TL ek ödeme! 13.5 milyonun gözü şimdi bayram ikramiyelerinde! Kim kaç TL alacak? 2022 emekli bayram ikramiye takvimi!

Emekliler için her iki dini bayram öncesinde ikramiye veriliyor. Emeklilere her yıl 2 defa dini bayramlarda (ramazan, kurban) olmak üzere 1.100 TL olarak verilen ikramiye, özellikle bayram masrafı yapacak tüm emeklilerin hesaplarına yatırılmaktadır. Emekliler için verilen bayram ikramiyesinden tüm emeklilerin yararlanması mümkündür. Başta emekliler olmak üzere yaklaşık 13.5 milyon kişi, bu yıl da bayram ikramiyesi ile ek gelir imkanı elde edecek. Peki, 2022 emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar!