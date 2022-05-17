Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur, EYT'liler dikkat! Bu formüller emekli maaşını arttırıyor! 3 ayrı hesaplama şekli ortaya çıktı! Asgari ücretin 7.5 katı...

Emekli olduğumda ne kadar maaş alacağım? Bu soru milyonlarca emeklilik hakkı kazanan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sağlanan emekli maaşları mevzuata göre belirleniyor. Dolayısıyla mevzuatta bir değişiklik yapıldığında emekli maaşı hesaplamaları da otomatikmen değişiyor. Peki emekli maaşları neye göre, nasıl hesaplanıyor? Emekli maaşını yükseltmek mümkün mü? EYT'liler için nasıl hesaplama yapılıyor? Vatandaşların merak ettiği tüm soruların yanıtları haberimizde...