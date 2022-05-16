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İşte erken emekli eden meslekler! SGK'ya başvuran erken emekli olur! Her yıl 90 gün kazanma fırsatı

Yasalarımıza göre bazı mesleklerde çalışanlar erken emekli oluyor. Peki bu nasıl hesaplanıyor. Özel ya da kamu fark etmeksizin belirlenen 45 meslekten birinde yer alıyorsanız SGK'ya başvurarak yıpranma payı ile erken emekli olabilirsiniz. Hangi meslekler erken emekli ediyor? İşte cevabı...

takvim.com.tr
Özel haber
16.05.2022 15:47 - Son Güncelleme: 16.05.2022 15:47
İşte erken emekli eden meslekler! SGK’ya başvuran erken emekli olur! Her yıl 90 gün kazanma fırsatı

Yasalarımızda erken emekli olmanın birçok yolu bulunuyor. Kısmi yaştan emeklilik, doğum ve askerlik borçlanması ile emeklilik tarihini öne alma gibi yöntemlerin dışında bazı meslekler için de erken emeklilik imkânları var.

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İşte erken emekli eden meslekler! SGK’ya başvuran erken emekli olur! Her yıl 90 gün kazanma fırsatı

'Yıpranma' dediğimiz, kanunun ise Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHSZ) diye tarif ettiği bu avantaj, çalışılan sürelere belli oranda gün eklenerek ve işe girişi geriye çekerek emeklilik imkânı sağlıyor. Yani bir yılda 12 ay çalışmış birisi 15 ay çalışmış gibi kabul ediliyor ve işe giriş tarihi de 3 ay geri çekiliyor. Bu da normal çalışanlara göre hem daha fazla prim elde etme imkânı veriyor, hem de yaş şartını geri çektiği için erken emeklilik ortaya çıkartıyor.

İşte erken emekli eden meslekler! SGK’ya başvuran erken emekli olur! Her yıl 90 gün kazanma fırsatı

AĞIR İŞLER LİSTEDE İLK SIRADA
Bu sistemi genelde ağır ve yıpratıcı işlerde çalışanlara yönelik bir uygulama olarak görüyoruz.

İşte erken emekli eden meslekler! SGK’ya başvuran erken emekli olur! Her yıl 90 gün kazanma fırsatı

Mesleklerin listesi 5510 sayılı Yasa'nın 40. maddesinde bulunuyor. 15 iş dalında belirlenen mesleklerin bir kısmı özel sektör kolları iken kamu kurumları da bulunuyor.

İşte erken emekli eden meslekler! SGK’ya başvuran erken emekli olur! Her yıl 90 gün kazanma fırsatı

Eğer yılın tamamını FHSZ kapsamında çalışarak geçirmişseniz o zaman mesleğinize göre hak ettiğiniz süre priminize ekleniyor.

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