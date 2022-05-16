İşte erken emekli eden meslekler! SGK'ya başvuran erken emekli olur! Her yıl 90 gün kazanma fırsatı
Yasalarımıza göre bazı mesleklerde çalışanlar erken emekli oluyor. Peki bu nasıl hesaplanıyor. Özel ya da kamu fark etmeksizin belirlenen 45 meslekten birinde yer alıyorsanız SGK'ya başvurarak yıpranma payı ile erken emekli olabilirsiniz. Hangi meslekler erken emekli ediyor? İşte cevabı...
16.05.2022 15:47 - Son Güncelleme: 16.05.2022 15:47
'Yıpranma' dediğimiz, kanunun ise Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHSZ) diye tarif ettiği bu avantaj, çalışılan sürelere belli oranda gün eklenerek ve işe girişi geriye çekerek emeklilik imkânı sağlıyor. Yani bir yılda 12 ay çalışmış birisi 15 ay çalışmış gibi kabul ediliyor ve işe giriş tarihi de 3 ay geri çekiliyor. Bu da normal çalışanlara göre hem daha fazla prim elde etme imkânı veriyor, hem de yaş şartını geri çektiği için erken emeklilik ortaya çıkartıyor.