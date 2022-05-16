Ayda 1.601 TL’ye emeklilik! Çalışmayan da emekli olabilir mi?

Primi isterseniz birisine ait işyerinde çalışarak, isterseniz kendi işyerinizi açarak ya da bir şirkete ortak olarak veya borçlanarak kazanabiliyorsunuz. Bir de isteğe bağlı sigorta sistemi var. Bu sistem sayesinde başta ev hanımları olmak üzere çalışma imkanı olmayan ya da çalışmaya ara vermiş primi eksik olan vatandaşlar emeklilik hakkına kavuşuyor. İsteğe bağlı sigortalılar kendi primlerini kendileri ödeyerek günlerini tamamlayabiliyor.