Ayda 1.601 TL’ye emeklilik! Çalışmayan da emekli olabilir mi?
Milyonlarca çalışanın en büyük hayalinin emeklilik olduğu gibi çalışmayanlar da nasıl emekli olabilirim? sorusunun yanıtını arıyor. Emekli olmak için bir işyerinde çalışarak belli bir prim ve yaşı doldurmak gerekiyor. Ancak başta ev kadınları olmak üzere çalışma imkanı olmayan vatandaşlara da emeklilik fırsatı var. Bunun için ayda bin 601 lira prim ödemek yetiyor.
Primi isterseniz birisine ait işyerinde çalışarak, isterseniz kendi işyerinizi açarak ya da bir şirkete ortak olarak veya borçlanarak kazanabiliyorsunuz. Bir de isteğe bağlı sigorta sistemi var. Bu sistem sayesinde başta ev hanımları olmak üzere çalışma imkanı olmayan ya da çalışmaya ara vermiş primi eksik olan vatandaşlar emeklilik hakkına kavuşuyor. İsteğe bağlı sigortalılar kendi primlerini kendileri ödeyerek günlerini tamamlayabiliyor.
BAŞVURMAK KOLAY
İsteğe bağlı sigortayı başlatmak da çok kolay. En yakın SGK müdürlüğüne giderek bir dilekçe vermek yeterli. İsteğe bağlı sigortalılar 1 Ekim 2008 sonrası 4B'li yani Bağ-Kur'lu olarak değerlendiriliyor. Yani emeklilik hesaplanırken Bağ-Kur şartları geçerli oluyor. Tabii bu durumda SSK'lılara göre daha fazla prim ödemek gerekiyor.
Ancak daha önce çalışması olup eksik primi olanlar, 3.5 yıldan (1261 günden) daha az isteğe bağlı sigorta ödeyerek primlerini tamamlarsa, SSK'dan emekli olabiliyor. Ödenecek primler geçerli asgari ücrete göre belirleniyor. Brüt asgari ücretin yüzde 32'sini ödeyerek isteğe bağlı sigortalı olunuyor. Bu yıl için en düşük prim miktarı aylık bin 601 lira 28 kuruş. En çok da 7.5 katı yatırılabiliyor.
HASTANE ÜCRETSİZ
İsteğe bağlı sigortalı olanlar sadece emeklilik haklarından değil, diğer çalışanlar gibi sağlık hizmetlerinden de yararlanıyor. Üstelik sadece kendileri değil, bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarına da bu hizmet sunuluyor. Çalışmayan birisi isteğe bağlı sigorta yoksa gelir testine girmesi isteniyor. Gelir testi sonucu hane içinde kişi başı gelir bin 668 liradan az ise primleri devlet karşılıyor.