Emekli Sandığı, SGK, BAĞ-KUR'lulara 1000 TL ek ödeme! TC kimlik ile başvuranın hesabına aktarılacak! 3 iş günü içinde... Bankaların kendi aralarındaki promosyon yarışı sürüyor. En düşük 500 TL'den başlayan promosyon ödemeleri için vatandaşlar bankalar tarafından yapılan kampanyaları araştırıyor. 3 yılda bir sunulan promosyon imkanından henüz yararlanmayan emekliler detaylı öğrenmek istiyor. Bu bağlamda bankalara göre promosyon tutarları da değişim gösteriyor. İşte emekli promosyon ödemelerine ilişkin tüm detaylar!