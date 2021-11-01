Emekli Sandığı, SGK, BAĞ-KUR'lulara 1000 TL ek ödeme! TC kimlik ile başvuranın hesabına aktarılacak! 3 iş günü içinde...
Bankalar kendi aralarında yarış halinde ve emekli maaşını taşıyanlara özel birbirinden alımlı fırsatlar sunuluyor. Milyonlarca emekli için bankalar maaşını kendisine taşıyanlara karşılıksız, geri ödemesiz promosyon ödemesi gerçekleştiriyor. Son olarak Kuveyt Türk bankası tarafından yapılan açıklamada, "1.500 TL'ye kadar emekli aylığı alanlara 750 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 875 TL, 2.500 TL ve üzeri emekli aylığı alanlara 1.000 TL promosyon ödemesi gerçekleştirilmektedir." ifadelerine yer verildi. Şunu belirtmeliyiz ki bankalara göre promosyon tutarları değişim gösteriyor. Bu bağlamda Ziraat, Denizbank, Yapı Kredi, Garanti, Akbank, TEB ve daha pek çok bankanın emekli promosyon ödemelerini merak eden kişiler hepsini kıyaslama yaparak kendileri için en uygun olanı tercih etmek istiyor. İşte emekli promosyon ödemelerine ilişkin tüm detaylar!
Emekli Sandığı, SGK, BAĞ-KUR'lulara 1000 TL ek ödeme! TC kimlik ile başvuranın hesabına aktarılacak! 3 iş günü içinde... Bankaların kendi aralarındaki promosyon yarışı sürüyor. En düşük 500 TL'den başlayan promosyon ödemeleri için vatandaşlar bankalar tarafından yapılan kampanyaları araştırıyor. 3 yılda bir sunulan promosyon imkanından henüz yararlanmayan emekliler detaylı öğrenmek istiyor. Bu bağlamda bankalara göre promosyon tutarları da değişim gösteriyor. İşte emekli promosyon ödemelerine ilişkin tüm detaylar!
Eğer emekli maaşınızı Kuveyt Türk'e aktarmak istiyorsanız;
* PTT'den alacağınız e-Devlet şifresiyle www.turkiye.gov.tr adresinden değiştirebilir,
* Tüm Kuveyt Türk şubelerine gelerek maaşınızı taşıyabilir,
* Bağlı bulunduğunuz SGK il müdürlüğüne dilekçeyle başvurarak banka değişikliği yapabilirsiniz.
* Kuveyt Türk, sağlık sorunları nedeniyle maaşlarını almak için şubeye gelemeyen emekli müşterilerinin maaşlarını adreslerine teslim eder.
Emekli Maaşları Promosyon Ödemeleri
SGK emekli maaşı (Emekli Sandığı, SGK, BAĞ-KUR) ödemelerini, bankamız aracılığıyla alan ve promosyon başvurusunda bulunan tüm müşterilerimize;
1.500 TL'ye kadar emekli aylığı alanlara 750 TL,
1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 875 TL,
2.500 TL ve üzeri emekli aylığı alanlara 1.000 TL promosyon ödemesi gerçekleştirilmektedir.