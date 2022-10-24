Emekli promosyonunda YENİ AY güncellemesi! Bankalar AMAN VERMİYOR! Peş Peşe kampanyalar sunuldu! Cüzdanınız kapanmayacak! Ziraat, İş Bankası, Garanti...
Emekliye ve özel sektör çalışanına promosyon müjdesiyle ilgili son dakika açıklaması geldi. Özel sektör ve emekli promosyonunda bankalar arasındaki yarış gün geçtikçe kızışıyor. Bankalar yeni promosyon kararını art arda duyurdu. En yüksek promosyon veren bankalar tek tek rakamları açıkladı.İşte 2022 güncel emekli promosyon ödemeleri listesi...
24.10.2022 10:05 - Son Güncelleme: 24.10.2022 10:05
Yeni promosyon kararları art arda duyuruldu. En yüksek promosyon veren bankalar belli oldu. İşte Kasım ayı güncel emekli promosyonları...
ZİRAAT BANKASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alanlara;
3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,