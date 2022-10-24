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Haberler Ekonomi Emekli promosyonunda YENİ AY güncellemesi! Bankalar AMAN VERMİYOR! Peş Peşe kampanyalar sunuldu! Cüzdanınız kapanmayacak! Ziraat, İş Bankası, Garanti...

Emekli promosyonunda YENİ AY güncellemesi! Bankalar AMAN VERMİYOR! Peş Peşe kampanyalar sunuldu! Cüzdanınız kapanmayacak! Ziraat, İş Bankası, Garanti...

Emekliye ve özel sektör çalışanına promosyon müjdesiyle ilgili son dakika açıklaması geldi. Özel sektör ve emekli promosyonunda bankalar arasındaki yarış gün geçtikçe kızışıyor. Bankalar yeni promosyon kararını art arda duyurdu. En yüksek promosyon veren bankalar tek tek rakamları açıkladı.İşte 2022 güncel emekli promosyon ödemeleri listesi...

takvim.com.tr
24.10.2022 10:05 - Son Güncelleme: 24.10.2022 10:05
Emekli promosyonunda YENİ AY güncellemesi! Bankalar AMAN VERMİYOR! Peş Peşe kampanyalar sunuldu! Cüzdanınız kapanmayacak! Ziraat, İş Bankası, Garanti...

Yeni promosyon kararları art arda duyuruldu. En yüksek promosyon veren bankalar belli oldu. İşte Kasım ayı güncel emekli promosyonları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emekli promosyonunda YENİ AY güncellemesi! Bankalar AMAN VERMİYOR! Peş Peşe kampanyalar sunuldu! Cüzdanınız kapanmayacak! Ziraat, İş Bankası, Garanti...

TÜRKİYE İŞ BANKASI

0- 1.499 TL/ Promosyon tutarı: 5.000 TL

1.500- 2.499 TL/ Promosyon tutarı: 6.250 TL

2.500 TL ve üzeri/ Promosyon tutarı: 7.500 TL

Emekli promosyonunda YENİ AY güncellemesi! Bankalar AMAN VERMİYOR! Peş Peşe kampanyalar sunuldu! Cüzdanınız kapanmayacak! Ziraat, İş Bankası, Garanti...

YAPI KREDİ

Bir aylık net gelir 1.499 TL'ye kadarsa 4.600 TL;

1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 5.750 TL;

2.500 TL'nin üzerindeyse 7.000 TL nakit promosyon ödenir.

Emekli promosyonunda YENİ AY güncellemesi! Bankalar AMAN VERMİYOR! Peş Peşe kampanyalar sunuldu! Cüzdanınız kapanmayacak! Ziraat, İş Bankası, Garanti...

GARANTİ BANKASI

Garanti Bankası 1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4.000 TL,

1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 5.000 TL,

2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 6.000 TL nakit promosyon ödemesi yapıyor.

Emekli promosyonunda YENİ AY güncellemesi! Bankalar AMAN VERMİYOR! Peş Peşe kampanyalar sunuldu! Cüzdanınız kapanmayacak! Ziraat, İş Bankası, Garanti...

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alanlara;

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,

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