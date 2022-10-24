Emekli promosyonunda YENİ AY güncellemesi! Bankalar AMAN VERMİYOR! Peş Peşe kampanyalar sunuldu! Cüzdanınız kapanmayacak! Ziraat, İş Bankası, Garanti...

GARANTİ BANKASI

Garanti Bankası 1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4.000 TL,

1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 5.000 TL,

2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 6.000 TL nakit promosyon ödemesi yapıyor.