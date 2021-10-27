Araç alacaklar dikkat! Sıfır otomobilde 0 faizli sonbahar kampanyaları için son 4 gün! Opel, Renault, Citroen, Peugeot…
Otomobil alacak kişiler fiyatların yanı sıra markaların sık sık güncellediği cazip kampanyaları da yakından takip ediyor. Az faiz ve kolay ödeme koşullarının ön plana çıktığı otomobil satışı konusunda vatandaşların ilk tercihi tabii ki 0 faiz fırsatı oluyor. Sıfır otomobilde 0 faizli sonbahar kampanyaları düzenleyen Opel, Renault, Citroen, Peugeot ve daha pek çok markanın fırsatlarını haberimizde inceleyebilirsiniz. İhtiyacınıza ve bütçenize en uygun araca bu sayede daha kolay karar verebilirsiniz.
Otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşlar birikimlerinin yanı sıra faizlerdeki uygun kampanyaları da yakından takip ediyor. Otomobil markaları bu konuda birbirleriyle adeta yarış haline giriyor ve kampanyalarını sık sık güncelliyor. Sıfır otomobilde 0 faizli sonbahar kampanyalarından yararlanmak isteyenlerin acele etmesi gerekiyor, Ekim ayı sona ermeden tercih ettikleri markanın şubesine giderek detayları araştırabilirler. Opel, Renault, Citroen, Peugeot gibi daha pek çok markanın 0 faizle otomobil kampanyalarını haberimizin içeriğinden inceleyebilir, bütçenize ve ihtiyaçlarınıza en uygun modeli tercih edebilirsiniz.
0 FAİZ İLE OTOMOBİL FIRSATLARI
OPEL GRANDLAND X
Opel Grandland X Ekim ayında 379 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Corsa, 189 bin 900 TL'den, Insignia ise 490 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Insignia modelinde ise 75 bin TL için 12 ay vade ve 0 faiz seçeneği de yer alıyor.