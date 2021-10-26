Araç sahipleri dikkat! Yargıtay'dan emsal sıfır araç kararı! Yenisiyle değiştirilebilir!
Citroen marka otomobil alan bir tüketici, henüz 52 bindeyken aracın triger zinciri kopunca mahkemenin yolunu tuttu. Mağdur tüketicinin, 'Aracımı yenisiyle değiştirin' talebi mahkemeden döndü. Devreye giren Yargıtay ise triger zincirinin kırılmasının ağır kusur kaynaklı gizli ayıp olduğundan zaman aşımının tamamlanmasından söz edilemeyeceğine hükmetti.
Yıllardır hayalini kurduğu sıfır Citroen marka otomobili alan tüketici, henüz 52 bin kilometrede olan aracın triger zinciri kopunca mahkemenin yolunu tuttu. Mağdur tüketicinin, 'Aracımı yenisiyle değiştirin' talebi mahkemeden döndü. Devreye giren Yargıtay ise triger zincirinin kırılmasının ağır kusur kaynaklı gizli ayıp olduğundan zaman aşımının tamamlanmasından söz edilemeyeceğine hükmetti.
İçtihat Bülteni'nden edinilen bilgiye göre; 15 Mart 2012'de bayiden sıfır Citroen marka otomobil alan F.D., düzenli olarak yetkili serviste bakımını yaptırdığı aracın henüz 56 bin kilometredeyken triger zinciri kopmasıyla hayatının şokunu yaşadı.
Çekici ile davalının yetkili bayii ve servisine götürüldüğünü, triger zincirinin kopmuş olduğu tespitinin yapıldığını dile getirdi. 52 bin kilometrede motor zincirinin zarar görmesinin mümkün olmadığını, mahkemece hazırlatılan bilirkişi raporunda araçtaki arızanın üretim hatasından kaynaklandığının belirtildiğini, otomatik vites araçta zincir değişikliğinin belirli durumlarda yapılması gerektiğini ileri sürerek, otomobilin satış bedeli olan 65 bin TL.'nin ödeme tarihi olan 15/03/2012 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, mümkün olmadığı takdirde şimdilik araçta meydana gelen arızanın giderimi bakımından kusursuz benzeri tutarı olan 1.000 TL ile araçtaki değer kaybı tutarı olan 500 TL'nin yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istedi.
Davalı bayi ise davacının aracını 15/03/2012 tarihinde satın aldığını, ayıba karşı tekeffül sorumluluğuna ilişkin iddiasının 15/03/2014 tarihinde sona erdiğini, davacının ise iddiasını 18/05/2016 tarihindeki dilekçesiyle ileri sürdüğünü hatırlattı. Bu haliyle zamanaşımı süresinin dolduğunu, davacının aracın bakımlarını zamanında yaptırmayarak triger dişlerinin zarar görmesine neden olduğunu, hasarın davacının kullanımından kaynaklandığını öne sürdü.