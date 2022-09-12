MEB son dakika duyurdu! Tek seferlik alınacak! ATM’den çekebilirsiniz! Bugün hesaplara 1325 TL ikramiye yatıyor!

ÖĞRETMENLERE EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Öğretmenlere eğitim desteği eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil Öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara Toplu Sözleşme ile 2022 için belirlenen öğretim yılına hazırlık ödeneğini 12 Eylül 2022 tarihinden itibaren ödenecek.