Artık borçlarınız sorun değil! Finansbank, Denizbank, Aktif Bank, ING Bank, Yapı Kredi borç kapatma kredisi...

Bunun neticesinde sadece tek bankaya değil bazen birden fazla banka, kredi hem de kredi kartı borçları birikmiş oldu. Ayrıca yaşanan ekonomik sıkıntılar sebebi ile gelirinin büyük bir kısmını borç ödemek için kullanıp sıkıntılar yaşamaya devam ediyorlar.