Artık borçlarınız sorun değil! Finansbank, Denizbank, Aktif Bank, ING Bank, Yapı Kredi borç kapatma kredisi...
Türkiye Ekonomi Bankası, Garanti BBVA, Akbank, Finansbank, Denizbank, Aktif Bank, ING Bank, Yapı Kredi Bankası gibi birçok bankadan müşterilerine özel borç kapama ve borç transferi kampanyaları… Bu kampanya için 20.000 ila 50.000 Türk Lirası arasında kredi verilmektedir. Ayrıca kişinin kredi notuna göre 60 aya kadar da vade uygulanmaktadır.
Türkiye Ekonomi Bankası, Garanti BBVA, Akbank, Finansbank, Denizbank, Aktif Bank, ING Bank, Yapı Kredi Bankası gibi birçok bankadan müşterilerine özel borç kapama ve borç transferi kampanyaları… Bu kampanya için 20.000 ila 50.000 Türk Lirası arasında kredi veriliyor. Kredi kartı kullanım oranlarının çok yükselmesinin ardından vatandaşların borçları da yükseldi.
Salgın dönemi ile birlikte ekonomik anlamda zor günler yaşamaya başladık. İşyerini açamayan binlerce esnaf, iş yeri kapalı olduğu için çalışmayan işçiler, aynı zamanda dönemin getirdiği ekonomik olumsuzluklarla birlikte yaşanan sıkıntılar, karşısında maddi ihtiyaçlarını kredi kartları ve krediler ile kapatmaya çalıştılar.