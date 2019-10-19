Emekli promosyon ücretleri ne kadar oldu? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte detaylar...

Emeklilere bankalar tarafından sunulan promosyon teklifleri emekliler tarafından merakla araştırılıyor. Bankalar emekli yarışı promosyon tutarını bin liraya kadar çıkardı. Kimi bankalar sadece emekliye değil, onu bankaya kazandıranlara da ödeme yapıyor... Peki, emekli banka promosyon ücretleri ne kadar oldu? Bankalar tarafından emekli promosyonu kaç TL veriliyor? İşte detaylar...

19.10.2019 07:53 - Son Güncelleme: 19.10.2019 07:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





