Emekli promosyon ücretleri ne kadar oldu? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte detaylar...
Emeklilere bankalar tarafından sunulan promosyon teklifleri emekliler tarafından merakla araştırılıyor. Bankalar emekli yarışı promosyon tutarını bin liraya kadar çıkardı. Kimi bankalar sadece emekliye değil, onu bankaya kazandıranlara da ödeme yapıyor... Peki, emekli banka promosyon ücretleri ne kadar oldu? Bankalar tarafından emekli promosyonu kaç TL veriliyor? İşte detaylar...
19.10.2019 07:53
- Son Güncelleme: 19.10.2019 07:53
Maaşlarını aynı bankadan 3 yıl boyunca alma sözü veren emekliler promosyon parası alabiliyor. Promosyon miktarı bankalar arasında değişiyor.
Emekli bankacılığına ağırlık veren bankalar, emeklilere promosyon yarışına girdi.
Bu yarışla promosyon miktarı da bin liraya kadar çıktı. Emekliler, bankasını seçip, '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vererek ödemesine kavuşurken, kimi bankalar emekli müşteri kazandıranlara da ödeme yapıyor.
AKBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Tüm ATM'lerden ücretsiz para çekme, bedava havale ve EFT, kredilere özel faiz oranı gibi imkanlar sunuyor. Emekliler, maaşları yatmadan 2 gün önce hesaptan para çekebiliyor.
DENİZBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Emekli maaşı müşterisi kazandıranlara da 100 lira veriyor. İndirimli alışveriş, özel faizli kredi gibi uygulamaları var.