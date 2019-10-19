Çalışan anneye kreş yardımı! 2019 Kreş desteği başvuru nasıl yapılır? 15 bin 600 TL kreş desteği şartları neler?

Çalışan anneye 15 bin 600 TL kreş yardımı yapılıyor. Kurumsal Çocuk Bakımı Projesi, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. SGK tarafından yönetilmekte olan projeye başvuru işlemleri başladı. 0-60 ay arasında küçük çocuğunuz varsa sizde bu destekden yararlanabilirsiniz. Peki, çalışan anneye kredi desteği başvurusu nasıl yapılır? SGK kreş desteği başvuru şartları neler? İşte konu ile ilgili merak edilenler...