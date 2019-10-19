Çalışan anneye kreş yardımı! 2019 Kreş desteği başvuru nasıl yapılır? 15 bin 600 TL kreş desteği şartları neler?
Sigortalı çalışan annelere kreş desteği veriliyor. 0-60 ay aralığında çocukları olan annelere verilecek kreş desteğine başvurular 15 Ekim'de başladı. Kurumsal Çocuk Bakım Projesi kapsamında verilecek kreş yardımının detayları ortaya çıktı. Peki, çalışan anneye kredi desteği başvurusu nasıl yapılır? Kreş desteği başvuru şartları neler?
Çalışan anneye 15 bin 600 TL kreş yardımı yapılıyor. Kurumsal Çocuk Bakımı Projesi, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. SGK tarafından yönetilmekte olan projeye başvuru işlemleri başladı. 0-60 ay arasında küçük çocuğunuz varsa sizde bu destekden yararlanabilirsiniz. Peki, çalışan anneye kredi desteği başvurusu nasıl yapılır? SGK kreş desteği başvuru şartları neler? İşte konu ile ilgili merak edilenler...
ÇALIŞAN ANNEYE KREŞ DESTEĞİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Başvuru işlemleri, http://sgkkurumsalcocukbakimi.org internet adresi üzerinden alınıyor. SGK tarafından yapılan açıklamada bu destekten faydalanabilmek için belirli şartların taşınması gerekiyor. SGK'dan alınan bilgilere göre haberimizde belirttiğimiz şartları taşıyorsanız, aşağıdaki linke tıklayarak başvuru yapabilirsiniz.
• Projeden mali destek ödemesi almak istediğiniz çocuğunuzla birlikte aynı evde ikamet etmeniz (Çocukla annenin ikametgâhı aynı olmalıdır.),
• En geç kesin kayıt tarihi itibarıyla bir işverenin yanında 4/a sigortalısı olarak tam zamanlı çalışıyor olmanız (SGK'ya devri yapılmayan banka sandıklarına tabi olanlar hariç),
• Kesin kayıt tarihi itibarıyla son bir yılda SGK'ya bildirilen kazancınızın aylık ortalamasının, brüt asgari ücretin iki katını aşmıyor olması, (2019 yılı için 5.116,80 TL)
• 0-60 ay aralığındaki çocuğunuzu Proje uygulama illerindeki Milli Eğitim Bakanlığı ya da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine çalışma saatlerinize uygun olarak düzenli göndermeniz gerekmektedir.