Emekli olunca ne kadar maaş alırım? İlk sene emekli maaşı kaç TL alınır? Memuriyette 25 yılı dolduran ve işi bırakanlar…
Milyonlarca vatandaş emekli olacağı günün hayalini kurarken bir yandan da bu konuyla ilgili yoğun bir şekilde araştırmalar yapıyor. Özellikle Emekli olunca ne kadar maaş alırım? İlk sene emekli maaşı kaç TL alınır? Sorularının yanıtları merak ediliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) emeklilik için başvuru yapabilmenin şartları yer alıyor ve bu şartları tamamlayıp yaşı dolduranlar hayallerine kavuşabiliyor. Peki Memuriyette 25 yılı dolduran ve işten ayrılanlar yaşı beklemek durumunda kalıyor mu? 2021 yılında emekli olacak kişiler alacakları maaş miktarının ne kadar olacağını, neye göre değiştiğini merak ediyor. İşte tüm detaylar haberimizde yer alıyor!
Emekli olunca ne kadar maaş alırım? İlk sene emekli maaşı kaç TL alınır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Uzun yıllar sigortalı olarak çalışan ve verdikleri hizmet sonrasında ne zaman emekli olacağını merak eden vatandaşlar konuyla ilgili araştırmaları sıklıkla yapıyor. Milyonlarca memur vatandaş da 25 yılı memuriyette tamamlayıp çalışmayı bırakmaları durumunda emekli olacağı tarihin ne zaman olacağını merak ediyor. Haberimizden tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.
Şifreyi aldıktan sonra e-Devlet sitesine giriş yapın. Sonrasında 4/A emekli aylık bilgi kapasitesi, 4/B emekli aylık bilgi kapasitesi ya da 4/C aratarak kısa yoldan erişebilirsiniz. Listede aylık bilgi kapasitesi seksiyonuna giriş yaparak önünüze ileriki olan sayfada gelir bilginize detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bu sayfada aylık kesintiler de yer almaktadır.