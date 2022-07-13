Emekli olunca ne kadar maaş alırım? 2022 Emeklilikte Maaş HESAPLAMA ROBOTU! 4A, 4B, 4C SSK Bağ-Kur tüm emekli maaşı hesaplamaları güncellendi!
TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranıyla birlikte emekli zammı belli olurken, emekliliğini bekleyen milyonlarca kişi ne kadar emekli maaşı alırım sorusuna yanıt aramaya başladı. SGK'nın 4A, 4B, 4C sigorta kolunda olanlar emekli maaş hesaplama robotunu araştırıyor. Torba kanun ile birlikte en düşük emekli maaşı 3500 lira olacak. Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre emekli aylığı alt sınırı 3 bin 500 lira olacak. Peki 4A, 4B, 4C SSK Bağ-Kur tüm emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? Emekli olunca ne kadar maaş alırım? İşte 2022 Emeklilikte Maaş HESAPLAMA ROBOTU...
Yıllar boyu çalışıp emekliliğini bekleyen milyonlarca kişi o gün geldiğinde ne kadar emekli maaşı alacaklarını merak ediyor. Bu noktada internet arama motorlarında sıklıkla 'Ne Kadar Emekli Maaşı Alırım?' sorusu araştırılıyor. Emekli maaşı hesaplamak mümkün ancak öncelikle alacağınız emekli maaşının ödenen prim miktarı gibi değişik kriterlere göre değiştiğini belirtelim. e-Devlet aracılığı ile emekli maaşı hesaplaması yapılabiliyor. İşte 2022 ve emekli maaşı hesaplama ve SGK 4A, 4B ve 4C emeklilik hesaplama robotu...
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DEĞİŞTİ!
3600 ek gösterge ile ilgili torba kanun teklifinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri sırasında önerge ile ilgili değişikliğe gidildi. En düşük emekli maaşının 3500 liraya çıkarılması teklife eklendi.
Ek gösterge ile öğrenci affı düzenlemesini de içeren ekonomiye ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.