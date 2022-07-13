Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası'na! İşte İL İL KONUT FİYATLARI VE TAKSİTLERİ... TOKİ 1.442 TL ödeyene 2+1, 3+1 daire ısmarlıyor!
Daire almak isteyenler TOKİ'nin kampanyalarını yakından takip ediyor. Türkiye'nin her ilinde dönem dönem proje başlayan TOKİ bu kez 24 ilde konut satışa başladıklarını açıkladı. Vatandaşlar yüzde 10, 20, 30 peşinatla ve 96, 108, 120, 180, 240 ay vade ile konut sahibi olabilecek. Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla yapılabilecek. Peki 24 il hangileri? Konut fiyatları ne kadar? Aylık taksit ödemesi kaç TL? İşte tüm detaylar...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ), dar ve orta gelirli vatandaşlara müjdeli haber geldi. Aralarında Gaziantep, Sivas, Bursa'nın da yer aldığı toplam 24 ilde 3 bin 151 konut inşa edildi. 200 bin TL'den az fiyata satışa konulan 2+1, 3+1 daireler için aylık ortalama 1.4400 TL taksit isteniyor. Kura ile sahiplerini bulacak daireler için başvurular ise 18 Temmuz'da başlıyor. İşte il il TOKİ güncel konut satışları ve geri ödeme planı...
TOKİ 24 İL İÇİN DUYURU YAPTI!
Az peşinat, düşük taksit ve uzun vade ile kira öder gibi konut sahibi olma şansı doğdu. Toplu Konut İdaresi'nden (TOKİ) büyük hamle. Duyuruya göre dar ve orta gelirli vatandaşlar için uygun fiyat ve ödeme koşuluyla 3 bin 151 konut satışa sunulacak.