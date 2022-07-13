Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası'na! İşte İL İL KONUT FİYATLARI VE TAKSİTLERİ... TOKİ 1.442 TL ödeyene 2+1, 3+1 daire ısmarlıyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ), dar ve orta gelirli vatandaşlara müjdeli haber geldi. Aralarında Gaziantep, Sivas, Bursa'nın da yer aldığı toplam 24 ilde 3 bin 151 konut inşa edildi. 200 bin TL'den az fiyata satışa konulan 2+1, 3+1 daireler için aylık ortalama 1.4400 TL taksit isteniyor. Kura ile sahiplerini bulacak daireler için başvurular ise 18 Temmuz'da başlıyor. İşte il il TOKİ güncel konut satışları ve geri ödeme planı...