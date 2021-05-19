Acil nakit paraya ihtiyacı olanlar için 191 TL taksit ödemesi ile kredi fırsatları… Ziraat Bankası’ndan büyük müjde!

Korona virüs salgın süreçlerinden dolayı birçok kesim ciddi anlamda ekonomik anlamda zorlu süreçler ile yüz yüze kalmak zorunda kaldılar. Bir yandan vatandaşların acil nakit ihtiyaçları duyması bir yandan da ekonomik anlamda zorluk çekmeleri genel olarak kredi fırsatlarına yönelmelerine neden oldu. 18 yaş ve üzeri, aylık düzenli gelire sahip olduğunu belge ile ispatlayan herkes ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir. Başvurular, müşteri memnuniyeti gereği birçok kanaldan yapılabilmektedir. İsterseniz banka şubesinden bizzat yapabileceğiniz gibi internet şubesinden, telefon şubesinden ya da ATM'den, ihtiyaç kredisi için başvuru yapabilirsiniz.