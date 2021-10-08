Emekli olmak isteyenler dikkat! Hem primleriniz hem de emekliliğiniz yanabilir! SGK uyardı, ödenen maaşlar faiziyle...

Emekli olmak isteyen milyonlarca vatandaşa SGK'den uyarı geldi. 7 yıllık çalışma süresinin 3 buçuk senesini BAĞ-KUR yerine SSK'ya geçirmek isteyenlerin düzmece sigortacılığa karşı dikkatli olması şart, aksi durumda emekliliğin yanması kaçınılmaz oluyor. Fiilen bir işte çalışmadığı halde primini kendi ödeyerek 4/A'lı çalışıyormuş gibi gösteren kişiler oluyor ve SGK bu kişilere direkt işlem uyguluyor, ödenen tüm primler yanıyor. SGK tarafından ödenmiş olan emekli maaşları varsa onlar da faiziyle geri alınıyor. İşte ayrıntılar...