Emekli olmak isteyenler dikkat! Başvurularda son 15 güne girildi: Yapılandırma ve ihya...
Emekli olmak için yapılandırma ya da ihya başvurusunda bulunanlar dikkat! 15 gün içinde ödeme yapmalısınız. İlk taksit ödemeleri 31 Mart'ta sona erecek. Ödemede zorlananlar için ise kredi imkanı var. Yapılandırma ya da ihya ile emekli olabilecek durumda bulunup 1 Şubat'a kadar başvurusunu yapanlar, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve VakıfBank'tan kredi kullanabilecek. İşte emekli olmak isteyenlerin merak ettiği tüm detaylar...
17.03.2021 06:56
- Son Güncelleme: 17.03.2021 06:56