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Emekli olmak isteyenler dikkat! Başvurularda son 15 güne girildi: Yapılandırma ve ihya...

Emekli olmak için yapılandırma ya da ihya başvurusunda bulunanlar dikkat! 15 gün içinde ödeme yapmalısınız. İlk taksit ödemeleri 31 Mart'ta sona erecek. Ödemede zorlananlar için ise kredi imkanı var. Yapılandırma ya da ihya ile emekli olabilecek durumda bulunup 1 Şubat'a kadar başvurusunu yapanlar, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve VakıfBank'tan kredi kullanabilecek. İşte emekli olmak isteyenlerin merak ettiği tüm detaylar...

17.03.2021 06:56 - Son Güncelleme: 17.03.2021 06:56
Emekli olmak isteyenler dikkat! Başvurularda son 15 güne girildi: Yapılandırma ve ihya...

7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu milyonların yüzünü güldürdü.

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Emekli olmak isteyenler dikkat! Başvurularda son 15 güne girildi: Yapılandırma ve ihya...

Primler için yapılandırma, dondurma ya da ihya imkanları sağlanırken; bu şekilde çok sayıda kişiye de emeklilik yolu açıldı.

Emekli olmak isteyenler dikkat! Başvurularda son 15 güne girildi: Yapılandırma ve ihya...

Borcunu ödeyerek emekli olabilecek vatandaşlar, başvurusunu yaptı.

Emekli olmak isteyenler dikkat! Başvurularda son 15 güne girildi: Yapılandırma ve ihya...

MAAŞINDAN ÖDE!
Şimdi sıra ödemelere geldi. Sağlanan avantajları kaybetmemek için ilk 2 taksitin zamanında ve tam ödenmesi gerekiyor.

Emekli olmak isteyenler dikkat! Başvurularda son 15 güne girildi: Yapılandırma ve ihya...

Yapılandırmada peşin ödeme ve ilk taksit için son 15 güne girildi. İlk taksit ödemeleri 31 Mart'ta sona erecek.