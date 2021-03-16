Altın fiyatlarıyla ilgili çarpıcı yorum! Kritik gün gelip çatıyor! Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?

Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmanın ardından özellikle uzmanların yaptıkları yorumlar sık sık inceleniyor. Altın fiyatlarında son 5 işlem gününde 3 gün düşüş, 2 gün ise yükseliş yaşandı. İnişli çıkışlı bir seyir gösteren fiyatlar sonrası vatandaşlar fiyatlara odaklandı. Dün altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşün etkisiyle dar bir bantta hareket eden gram altın, günü de önceki kapanışın hemen üzerinde 419,7 liradan tamamladı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken bir tahminde bulundu.