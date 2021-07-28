Araçlarda ÖTV indirimi ne kadar? Sıfır araçlarda ÖTV indirimi var mı? İkinci el araba fiyatları düşer mi 2021?
Araba hayali kuran binlerce kişi Araçlarda ÖTV indirimi ne kadar? Sıfır araçlarda ÖTV indirimi var mı? Sorularının yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırıyor. Araç vergilerinden dolayı ekonomik olarak bütçesini çıkaramayan vatandaşlar dört gözle araçlara ÖTV indirimin gelmesini bekliyor ve bu konudaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki ÖTV indirimiyle birlikte sıfırın yanı sıra İkinci el araba fiyatları düşer mi 2021? Araba markaların güncel fiyatları da merak edilenler arasında yer alıyor. İşte detaylar…
Araçlarda ÖTV indirimi ne kadar? Sıfır araçlarda ÖTV indirimi var mı? İkinci el araba fiyatları düşer mi 2021? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sıfır ya da ikinci el araç almak isteyen yüzbinlerce kişi otomobil markalarının güncel fiyatlarını yakından takip ediyor ve bir yandan da ÖTV indirimi ile ilgili son gelişmeleri merak ediyor. Konuya dair tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
ÖTV İNDİRİMİ İLE SIFIR ARABA FİYATLARI UCUZLAYACAK MI?
ÖTV matrahlarında değişiklik yapılması veya ÖTV indirimi uygulanması halinde sıfır kilometre araçların fiyatlarında önemli bir ucuzlama meydana gelebilit. Bunun için ÖTV matrahlarının değişmesi gerekiyor. Şu anda uygulanan ÖTV sistemine göre otomobil satın alırken vatandaşlar yüksek vergi tutarlarını ödemek durumunda kalıyorlar.
Fiyat listelerine yüzde 50 ÖTV diliminin üzerine çıkan araçlarda da zam oranları 50 bin TL'leri buluyor. Otomobillerde uygulanan ÖTV dilimleri ve matrah geçtiğimiz yıl değişmişti. 1.600 cc motor hacmini geçmeyen araçlarda matrahı 85 bin TL ile 130 bin TL arasında olanlar için ÖTV oranı yüzde 50. 130 bin TL üzerindekiler içinse yüzde 80 ÖTV uygulanıyor.