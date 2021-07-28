Araçlarda ÖTV indirimi ne kadar? Sıfır araçlarda ÖTV indirimi var mı? İkinci el araba fiyatları düşer mi 2021? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sıfır ya da ikinci el araç almak isteyen yüzbinlerce kişi otomobil markalarının güncel fiyatlarını yakından takip ediyor ve bir yandan da ÖTV indirimi ile ilgili son gelişmeleri merak ediyor. Konuya dair tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.