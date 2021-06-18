Emekli olmak isteyen yüz binlere son dakika müjdesi! 3 senede SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli oluyorsunuz! Ucuza İHYA edin!
Emekli olmak isteyen yüz binlere son dakika müjdesi. Çalışan bireylerin ücretlerinden her ay düzenli olarak yapılan kesinti ile emeklilik hakkı belli koşullar altında muhtemel olurken bazı şartlarda çalışmadan emeklilik hakkı da muhtemel oluyor. En çok kullanılan yöntem ise isteğe bağlı sigortalılık olarak öne çıkarken kadınlarda bu alanda da pozitif ayrıcılık uygulanıyor. İsteğe bağlı emeklilik şartları BAĞKUR şartları olarak uygulanırken kadınlarda emeklilk için 7 bin 200 gün prim ve 58 yaş şartı aranıyor. 5 bin 400 gün ve 61 yaş şartı için ise kısmi emeklilik hakkı sunuluyor. İsteyen tüm borcu faizsiz ödeyip emekli olacak, isteyen de geçmiş dondurulan günlerini daha ucuza ihya edecek.
Çalışmadan emekli olmak isteyenler dikkat! Çalışmadan emeklilik mümkün mü, çalışmadan emekli nasıl olunur, isteğe bağlı sigorta ile emeklilik nedir, toplu para yatırarak emekli olma hakkı var mı, dışarıdan prim ödeyerek emeklilik mantıklı mı, çalışmadan sigorta primi yatırmak mümkün mü? Yapılandırma yasası emekli olmak isteyen Bağ-Kur'lulara üç önemli fırsat getiriyor. İsteyen borçlarını sildirip günlerini donduracak. İsteyen tüm borcu faizsiz ödeyip emekli olacak, isteyen de geçmiş dondurulan günlerini daha ucuza ihya edecek. İşte emekli olmak isteyen yüz binleri ilgilendiren tüm detaylar...
1) PRİMLER YAPILANDIRILIYOR:
Prim borcu olan Bağ-Kur'lular 31 Ağustos'a kadar başvurarak bunları yapılandırabilecek. Bu durumda gecikme ceza ve faizleri silinecek, bunun yerine Yİ-ÜFE tutarı eklenecek.
Faruk Erdem'in yazısına göre ilk taksit ödeme süresi içinde yani 31 Ekim'e kadar peşin ödeme yapanlar, Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ını ödemeyecek.