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Emekli olmak isteyen yüz binlere son dakika müjdesi! 3 senede SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli oluyorsunuz! Ucuza İHYA edin!

Emekli olmak isteyen yüz binlere son dakika müjdesi. Çalışan bireylerin ücretlerinden her ay düzenli olarak yapılan kesinti ile emeklilik hakkı belli koşullar altında muhtemel olurken bazı şartlarda çalışmadan emeklilik hakkı da muhtemel oluyor. En çok kullanılan yöntem ise isteğe bağlı sigortalılık olarak öne çıkarken kadınlarda bu alanda da pozitif ayrıcılık uygulanıyor. İsteğe bağlı emeklilik şartları BAĞKUR şartları olarak uygulanırken kadınlarda emeklilk için 7 bin 200 gün prim ve 58 yaş şartı aranıyor. 5 bin 400 gün ve 61 yaş şartı için ise kısmi emeklilik hakkı sunuluyor. İsteyen tüm borcu faizsiz ödeyip emekli olacak, isteyen de geçmiş dondurulan günlerini daha ucuza ihya edecek.

18.06.2021 09:46 - Son Güncelleme: 18.06.2021 09:46
Emekli olmak isteyen yüz binlere son dakika müjdesi! 3 senede SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli oluyorsunuz! Ucuza İHYA edin!

Çalışmadan emekli olmak isteyenler dikkat! Çalışmadan emeklilik mümkün mü, çalışmadan emekli nasıl olunur, isteğe bağlı sigorta ile emeklilik nedir, toplu para yatırarak emekli olma hakkı var mı, dışarıdan prim ödeyerek emeklilik mantıklı mı, çalışmadan sigorta primi yatırmak mümkün mü? Yapılandırma yasası emekli olmak isteyen Bağ-Kur'lulara üç önemli fırsat getiriyor. İsteyen borçlarını sildirip günlerini donduracak. İsteyen tüm borcu faizsiz ödeyip emekli olacak, isteyen de geçmiş dondurulan günlerini daha ucuza ihya edecek. İşte emekli olmak isteyen yüz binleri ilgilendiren tüm detaylar...

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Emekli olmak isteyen yüz binlere son dakika müjdesi! 3 senede SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli oluyorsunuz! Ucuza İHYA edin!

1) PRİMLER YAPILANDIRILIYOR:

Prim borcu olan Bağ-Kur'lular 31 Ağustos'a kadar başvurarak bunları yapılandırabilecek. Bu durumda gecikme ceza ve faizleri silinecek, bunun yerine Yİ-ÜFE tutarı eklenecek.

Faruk Erdem'in yazısına göre ilk taksit ödeme süresi içinde yani 31 Ekim'e kadar peşin ödeme yapanlar, Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ını ödemeyecek.

Emekli olmak isteyen yüz binlere son dakika müjdesi! 3 senede SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli oluyorsunuz! Ucuza İHYA edin!

Hesaplanan tutarın tamamının ilk 2 taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE tutarında yüzde 50 indirim yapılacak. İsteyen ise 18 taksitte 36 ayda borcu kapatabilecek. Bu durumda ana para ve enflasyon farkından oluşan borca belirlenen katsayılar eklenecek.

Emekli olmak isteyen yüz binlere son dakika müjdesi! 3 senede SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli oluyorsunuz! Ucuza İHYA edin!

2) BORÇLAR SİLİNİYOR:

Bağ-Kur'lu olan esnaf, çiftçilerden, 30 Nisan 2021'e kadar olan prim borçlarını Ekim sonuna kadar ödemeyenlerin veya yapılandırmayanların prim borcu silinirken, sigortalılıkları dondurulacak. Bu süreler emeklilik için geçerli olmayacak.

Emekli olmak isteyen yüz binlere son dakika müjdesi! 3 senede SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli oluyorsunuz! Ucuza İHYA edin!

3) AVANTAJLI İHYA İMKANI:

Bağ-Kur'lu olup da prim borçları nedeniyle daha önce sigortalılık süreleri durdurulanların kendileri veya hak sahipleri, 1 Temmuz-31 Ekim tarihleri arasında SGK'ya ihya (prim canlandırma) başvurusunda bulunabilecek.