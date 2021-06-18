Emekli olmak isteyen yüz binlere son dakika müjdesi! 3 senede SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli oluyorsunuz! Ucuza İHYA edin!

1) PRİMLER YAPILANDIRILIYOR:

Prim borcu olan Bağ-Kur'lular 31 Ağustos'a kadar başvurarak bunları yapılandırabilecek. Bu durumda gecikme ceza ve faizleri silinecek, bunun yerine Yİ-ÜFE tutarı eklenecek.

Faruk Erdem'in yazısına göre ilk taksit ödeme süresi içinde yani 31 Ekim'e kadar peşin ödeme yapanlar, Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ını ödemeyecek.