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BİM'de kişiye özel ürünlerde kampanya saatleri! BİM 18 Haziran aktüel kataloğuyla indirim rüzgar başladı!

BİM 18 Haziran aktüel kataloğuyla onlarca ürünün fiyatları sabah saatleriyle birlikte sık sık sorgulanıyor. BİM'de bu hafta Rookie 16 Jant Bisiklet, Katlanır Kamp Sandalyesi, Prozone TWS Kulaklık, Polosmart Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık, Casio Kol Saati Erkek, Polosie Karma Bahçe/Park Oyuncakları, Piccolo Mondi Ok-Yay Seti, Fakir Gratiana Termoslu Filtre Kahve Makinesi, Paşabahçe Metal Kapaklı Yağlık Sirkelik, Ayaklı Kayık Cam Sunum Tabağı, Mutfak Önlüğü, Tutaç ve Eldiven Seti, Silicolife Ölçülü Silikon Hamur Matı, Schwartz Saç Sakal Kesme Makinesi ürünleri dikkat çekiyor.

18.06.2021 10:02 - Son Güncelleme: 18.06.2021 10:02
BİM'de kişiye özel ürünlerde kampanya saatleri! BİM 18 Haziran aktüel kataloğuyla indirim rüzgar başladı!

BİM'de kişiye özel ürünlerde kampanya saatleri! BİM 18 Haziran aktüel kataloğuyla indirim rüzgar başladı. Pek çok kategorideki ürünün merak edildiği kataloğda bugün Ayaklı Kayık Cam Sunum Tabağı, Rookie 16 Jant Bisiklet, Katlanır Kamp Sandalyesi, Prozone TWS Kulaklık, Polosmart Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık, Casio Kol Saati Erkek, Polosie Karma Bahçe/Park Oyuncakları, Piccolo Mondi Ok-Yay Seti, Fakir Gratiana Termoslu Filtre Kahve Makinesi, Paşabahçe Metal Kapaklı Yağlık Sirkelik ürünleri firma tarafından satışa sunuldu.

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BİM'de kişiye özel ürünlerde kampanya saatleri! BİM 18 Haziran aktüel kataloğuyla indirim rüzgar başladı!

Rookie 16 Jant Bisiklet
• Çelik kadro
• Ayarlanabilir sele
• Tam kapalı zincir koruma
• V-Fren sistemi
• Ön sepet
• Denge tekerlekleri

BİM'de kişiye özel ürünlerde kampanya saatleri! BİM 18 Haziran aktüel kataloğuyla indirim rüzgar başladı!

Katlanır Kamp Sandalyesi
• 600 D Oxford kumaş
• Bardak koyma hazneli

BİM'de kişiye özel ürünlerde kampanya saatleri! BİM 18 Haziran aktüel kataloğuyla indirim rüzgar başladı!

Casio
Kol Saati Erkek
• Analog ekran
• Çelik kordon

BİM'de kişiye özel ürünlerde kampanya saatleri! BİM 18 Haziran aktüel kataloğuyla indirim rüzgar başladı!

Fakir
Erkek Bakım Seti
• Kablolu ve kablosuz kullanabilme
• Özel paslanmaz çelik kesici ünite