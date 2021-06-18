BİM'de kişiye özel ürünlerde kampanya saatleri! BİM 18 Haziran aktüel kataloğuyla indirim rüzgar başladı. Pek çok kategorideki ürünün merak edildiği kataloğda bugün Ayaklı Kayık Cam Sunum Tabağı, Rookie 16 Jant Bisiklet, Katlanır Kamp Sandalyesi, Prozone TWS Kulaklık, Polosmart Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık, Casio Kol Saati Erkek, Polosie Karma Bahçe/Park Oyuncakları, Piccolo Mondi Ok-Yay Seti, Fakir Gratiana Termoslu Filtre Kahve Makinesi, Paşabahçe Metal Kapaklı Yağlık Sirkelik ürünleri firma tarafından satışa sunuldu.