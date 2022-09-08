Bakanlık kimseyi evsiz bırakmayacak! 150.000-TL, 200.000 TL konut yardımı müjdesi! Bir dikili ağacım yok demeyin!
Günümüz koşullarında ev alabilmek bağlamında lüzumlu olan sermayeyi meydana getirmek fazlası vakit zorlu bir süreci kapsar. Son günlerde ev alabilmek için devlet doğrultusundan detaylı destek hizmetleri sunuluyor. Bu destek hizmetlerinden birisi de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı doğrultusundan verilen 150 bin ve 200 bin lira konut destek imkanı oluyor. Belirli koşullar altında verilen konut destek imkanı bugünümüzde sık sık tercih ediliyor.
08.09.2022 10:10 - Son Güncelleme: 08.09.2022 10:10
Aile kurumunun temellerinin dayanıklı olmasında ev sahibi olmak mühim bir etkendir. Bu yüzden de ev alma hallerinde Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığı doğrultusundan destek hizmetleri sağlanır. Günümüzde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı lüzumlu şartları taşıyan ailelere ev yapma imkanını sunuyor. Ev alabilmek amacıyla ayrılan sermayenin üzerine bakanlıktan gelen destek ile ev yapma imkanı sunuluyor.