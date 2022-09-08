Bakanlık kimseyi evsiz bırakmayacak! 150.000-TL, 200.000 TL konut yardımı müjdesi! Bir dikili ağacım yok demeyin!

150 bin TL ve 200 bin TL Konut Yardımı Almak İçin Gerekli Koşullar Nelerdir?

Günümüzde gündem olan 150 bin TL ve 200 bin TL konut yardımı desteğinin ayrıntıları merak ediliyor. Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığı doğrultusundan verilen 70 bin lira destek amacıyla lüzumlu koşullar şunladır;