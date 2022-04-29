Sevinç gözyaşları döktürecek müjde! Asgari ücretliye bayramda geri ödemesiz 1550 - 2.323 TL yatacak! Yarın hesaplara aktarılacak! Net 9 bin TL...

Kamuda çalışan işçilere senede 4 taksit şeklinde tediye ödemesi gerçekleşiyor. İlk taksiti Ocak'ta ödenen tediyelerin ikinci alanı Nisan ayı sonucunda hesaplara yatırılacak. Peki, İşçi ikramiyeleri (tediye) ne zaman yatacak? Işçiye ikramiye (tediye) ödemesinde kim, ne kadar alacak? İşte İşçi tediye tarihleri 2022!