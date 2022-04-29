Sevinç gözyaşları döktürecek müjde! Asgari ücretliye bayramda geri ödemesiz 1550 - 2.323 TL yatacak! Yarın hesaplara aktarılacak! Net 9 bin TL...
Bu ay emeklilerin yanında işçiler de ikramiye alacak. Kamu işçilerine verilecek ikramiye; fazla mesai, yol ve yemek gibi ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 52 günlük tutarı kadar oluyor. Peki, İşçi ikramiyeleri hangi tarihte hesaplara yatırılacak? 4/D'li taşeron işçiye ilave tediye ödemesi kaç TL oldu? İşte merak edilenler!
Milyonlarca çalışan ve emekli için beklnen günler geldi. Emekli ikramiyelerinin yatmasıyla birlikte gözler ilave tediye ödemelerine çevrildi. Emekli ikramiye ödemelerinin yanı sıra bu hafta yaklaşık 700 bin kamu işçisi için de ikramiye yani ilave tediye ödemeleri yapılacak. İlk taksit 28 Ocak'ta hesaplara yatırıldı. Şimdi sıra ikinci taksite geldi. Peki, İşçi ikramiyeleri hangi tarihte hesaplara yatırılacak? 4/D'li taşeron işçiye ilave tediye ödemesi kaç TL oldu? İşte merak edilenler!
Kamuda çalışan işçilere senede 4 taksit şeklinde tediye ödemesi gerçekleşiyor. İlk taksiti Ocak'ta ödenen tediyelerin ikinci alanı Nisan ayı sonucunda hesaplara yatırılacak. Peki, İşçi ikramiyeleri (tediye) ne zaman yatacak? Işçiye ikramiye (tediye) ödemesinde kim, ne kadar alacak? İşte İşçi tediye tarihleri 2022!