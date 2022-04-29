SGK'dan uzun seneler evli kalan kadınlara emeklilik kıstası! 20-25 yıl evli kalana 2.500 TL maaş bağlanacak mı? Yasa taslakları hazırlandı!

Her birey emekli olup maaşa kavuşmak ister. SGK'dan uzun yıllar evli olan çiftlere emeklilik imkanı sağlanıp sağlanmadığı yönünde son dakika açıklamalar merakla takip ediliyor. Ev hanımı olsa dahi daha önce çalışıp sigorta yaptırmayanlar eğer bu yasa çıkarsa emeklilik hakkı elde edebilecek. Gündemde büyük bir ilgiyle takip edilen bu konuyla ilgili en dikkat çeken ayrıntı 25 yıl evli kalmak oluyor ve diğer tüm başvuru şartlarının neler olduğu merak ediliyor. Koşulları taşıyan ev hanımları SGK'dan emeklilik parası alabiliyor ve bu miktarın ne kadar olduğu da ortaya çıkıyor. Peki bu haktan kimler yararlanabilir? Böyle bir imkan olabilir mi? Ev kadınları çalışmadan emekli olur mu? İşte detaylar...