Asgari ücretin 2 katı: Aylık 5 bin 500 TL maaş veriliyor! Mezun olan hemen iş sahibi oluyor! Sürekli eleman açığı var! Yıllık 5 milyon TL...
Asgari ücretin iki katıyla işe başlıyorlar. Okuldan mezun olan öğrenciler aylık 4-5 bin TL maaşla işe giriyorlar. Konya Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu Teknik, Anadolu Meslek ve Mesleki Eğitim Merkezi programlarıyla birlikte kalifiye işçi yetiştiriyor. Okulundan mezun olan öğrenciler, program işbirliğinde yüksek maaşla işe başlatılıyor. İsteyenler alanlarına göre kendi iş yerini açma belgesine sahip oluyor. Çeşitli bölümlerde gerçekleştirilen üretimle birlikte yılda 5 milyon ciro yapılıyor. İşte tüm merak edilenler!
21.10.2021 07:44
- Son Güncelleme: 21.10.2021 07:44
Asgari ücretin 2 katı: Aylık 5 bin 500 TL maaş veriliyor! Mezun olan hemen iş sahibi oluyor! Sürekli eleman açığı var! Yıllık 5 milyon TL... Konya Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu Teknik, Anadolu Meslek ve Mesleki Eğitim Merkezi programlarıyla birlikte nitelikli işçi yetiştiriyor. Okulundan mezun olan öğrenciler, program işbirliğinde yüksek maaşla işe başlatılıyor. İsteyenler alanlarına gore kendi iş yerini açma belgesine haiz oluyor. Çeşitli bölümlerde meydana gelen üretimle birlikte yılda 5 milyon ciro yapılıyor.
Konya Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu Teknik, Anadolu Meslek ve Mesleki Eğitim Merkezi programlarıyla kalifiye eleman yetiştiriyor.