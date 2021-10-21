Asgari ücretin 2 katı: Aylık 5 bin 500 TL maaş veriliyor! Mezun olan hemen iş sahibi oluyor! Sürekli eleman açığı var! Yıllık 5 milyon TL... Konya Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu Teknik, Anadolu Meslek ve Mesleki Eğitim Merkezi programlarıyla birlikte nitelikli işçi yetiştiriyor. Okulundan mezun olan öğrenciler, program işbirliğinde yüksek maaşla işe başlatılıyor. İsteyenler alanlarına gore kendi iş yerini açma belgesine haiz oluyor. Çeşitli bölümlerde meydana gelen üretimle birlikte yılda 5 milyon ciro yapılıyor.