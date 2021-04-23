Emekli olmak için tek yapmanız gereken bu! Herhangi bir işte çalışmadan, SSK-SGK ve Bağkur ödemeden emekli olabilirsiniz!

Tek tek belli oldu! Herhangi bir işte çalışmadan emekli olabilirsiniz. Günümüzde emeklilik hiç de kolay değildir. Çünkü 25 yıl sigortalılık süresi ve 7 binden fazla prim günü ödenmesi gerekmektedir, ki tüm bunlar yerine getirilse dahi erkekler emeklilik için 65 yaşı, kadınlar ise 64 yaşı beklemek zorunda. Bu kapsamda herhangi bir işte çalışmayan, malullük veya emekli aylığı almayan kişiler isteğe bağlı olarak sigortalı olma hakkına sahiptirler. İsteğe bağlı sigortalılıkta bireyler sigorta primlerini kendileri öderler ve prim günü dolup, sigortalılık süresi de tamamlandığında bu kişiler emekli olabiliyorlar. Hiç işe gitmeden bu şekilde sigorta primlerini kendileri ödeyerek sigortalı olabiliyorlar.

23.04.2021 08:31 - Son Güncelleme: 23.04.2021 08:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





