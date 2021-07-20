Emekli olmak için şartlar nelerdir? 1 Ekim 2008 ve sonrasında ilk defa sigortalı olanlar...
Ülkemizde her ay yaklaşık 100 bin kişi emekli oluyor. Hem aylık bağlananların hem emeklilik hayali kuranların merak ettiği pek çok konu var. 1 Ekim 2008 ve sonrasında ilk defa sigortalı olanlar... İşte soruların yanıtları
20.07.2021 07:01
- Son Güncelleme: 20.07.2021 07:01
1 Ekim 2008 ve sonrasında ilk defa sigortalı olanlar en fazla hizmetinin bulunduğu statüden emekli oluyor. Bu tarihten önce sigortalı olanlara ise son 7 yıllık süredeki fazla statüden aylık bağlanıyor.