Vav TV İzle

Emekli olmak için şartlar nelerdir? 1 Ekim 2008 ve sonrasında ilk defa sigortalı olanlar...

Ülkemizde her ay yaklaşık 100 bin kişi emekli oluyor. Hem aylık bağlananların hem emeklilik hayali kuranların merak ettiği pek çok konu var. 1 Ekim 2008 ve sonrasında ilk defa sigortalı olanlar... İşte soruların yanıtları

20.07.2021 07:01 - Son Güncelleme: 20.07.2021 07:01
Emekli olmak için şartlar nelerdir? 1 Ekim 2008 ve sonrasında ilk defa sigortalı olanlar...

Türkiye'de ayda yaklaşık 100 bin kişi emekli olurken; emeklilik tarihi sigorta girişi, borçlanmalar ve prim ödeme günlerine göre değişiklik gösteriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, emeklilikle ilgili sorulara yanıt verdi:

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emekli olmak için şartlar nelerdir? 1 Ekim 2008 ve sonrasında ilk defa sigortalı olanlar...

AYLIK BAĞLANACAK STATÜ NASIL BELİRLENİYOR?

Emekli olmak için şartlar nelerdir? 1 Ekim 2008 ve sonrasında ilk defa sigortalı olanlar...

1 Ekim 2008 ve sonrasında ilk defa sigortalı olanlar en fazla hizmetinin bulunduğu statüden emekli oluyor. Bu tarihten önce sigortalı olanlara ise son 7 yıllık süredeki fazla statüden aylık bağlanıyor.

Emekli olmak için şartlar nelerdir? 1 Ekim 2008 ve sonrasında ilk defa sigortalı olanlar...

AYLIK NE ZAMAN BAŞLAR?

Emekli olmak için şartlar nelerdir? 1 Ekim 2008 ve sonrasında ilk defa sigortalı olanlar...

Yazılı istek tarihini takip eden ay başından itibaren.