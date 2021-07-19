10.000 liraya kadar çıktı! Şifa niteliğinde gelişme paylaşıldı! Başvurana saniyeler içinde...
Bayramda nakit para ihtiyacı olanlara ilaç niteliğindeki haber aktarıldı. 20-23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek Kurban Bayramı öncesinde bankalar nakit ihtiyacı olan binlerce kişi için uygun tekliflerini internet sitesi üzerinden duyurdu. Bayram kredisi başvuruları için hemen akıllı telefonunuzdan başvuru yapacağınız bankanın internet sitesini ya da uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Para ihtiyacı olanlar ise tek tek avantajları inceleyip ona göre karar verecek. Ayrıca kişiye özel uygulanacak faiz oranı müşteri özellikleri, kredi tutarı ve kredi vadesi değişkenlik gösterebiliyor.
10.000 liraya kadar çıktı! Şifa niteliğinde gelişme paylaşıldı! Başvurana saniyeler içinde... Binlerce vatandaş teklifleri öğrenmek istiyor. Bu ay pek çok tüketiciye bayram öncesi nakit ihtiyaçlarını karşılaması için çeşitli teklifler sunuldu. Bayram kredisinde avantajlar başladı ve bankaların sunduğu fırsatlar tüketicilerin tarafından merak ediliyor. Bayramdan hemen önce parasını almak isteyenler ise bankaların mobil uygulamalarından, internet sitelerinden başvurusunu yapıyor ve kredinin onaylanması durumunda paralarını direkt ATM'den çekebiliyor. Tatil yapacak ya da çeşitli ihtiyaçlarında kullanmak üzere para ihtiyacı duyanlara teklifler sunulurken faiz oranları da merak konusu oldu.
TEB'DEN BAYRAMA ÖZEL İHTİYAÇ KREDİSİ
Türk Ekonomi Bankası (TEB), Kurban Bayramı'na özel kampanyasıyla, kredi kullanmak isteyen müşterilerine yüzde 1,59'dan başlayan, 3 ay ertelemeli ve 36 aya varan vade seçenekleriyle kredi fırsatı sunuyor.
Buna göre müşteriler, yüzde 1,59'dan başlayan, 3 ay ertelemeli ve 3 ile 36 ay arasında değişen vade seçenekleriyle sunulan kredi kampanyasından farklı tutarlardaki nakit ihtiyaçları için Findeks notuna göre değişen faiz oranlarıyla yararlanabilecekler.
GARANTİ BBVA'DAN BAYRAM KREDİSİ
Garanti BBVA, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi artan alışveriş, tatil ve hediye ihtiyaçlarını hızlı ve kolay bir şekilde karşılayabilmesi için "Bayram Kredisi" imkanı sunuyor.