10.000 liraya kadar çıktı! Şifa niteliğinde gelişme paylaşıldı! Başvurana saniyeler içinde... Binlerce vatandaş teklifleri öğrenmek istiyor. Bu ay pek çok tüketiciye bayram öncesi nakit ihtiyaçlarını karşılaması için çeşitli teklifler sunuldu. Bayram kredisinde avantajlar başladı ve bankaların sunduğu fırsatlar tüketicilerin tarafından merak ediliyor. Bayramdan hemen önce parasını almak isteyenler ise bankaların mobil uygulamalarından, internet sitelerinden başvurusunu yapıyor ve kredinin onaylanması durumunda paralarını direkt ATM'den çekebiliyor. Tatil yapacak ya da çeşitli ihtiyaçlarında kullanmak üzere para ihtiyacı duyanlara teklifler sunulurken faiz oranları da merak konusu oldu.