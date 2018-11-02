Emekliye 641 TL | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Bu maaş da artış yüzde 13.12 olursa 5 bin 534 liraya ulaşacak. 2019 Yılı Programı'ndaki enflasyon tahmini SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının yüzde 10.65 olabileceğini gösterirken, Merkez Bankası'nın yaptığı son beklenti anketindeki tahmin de yüzde 13.78'lik orana işaret ediyor.