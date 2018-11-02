Emekliye 641 TL | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca emeklinin beklediği SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ayında yapılacak zam oranı belli oldu. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı yüzde 13.12 olacak. Peki, bu orana göre emekli maaşları ne kadar artacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? En güncel liste haberimizde. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

2 Kasım 2018 Cuma, 01:32:39 Güncelleme: 01:35:15
Emekliye 641 TL | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
  • 1
  • 15
Emekliye 641 TL | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekliler Ocak zamlarını merakla beklerken, enflasyon tahminleri ipuçlarını veriyor. Merkez Bankası, önceki gün 2018 yılı sonu için enflasyon tahminini yüzde 23.5'e çıkardı.

Emekliye 641 TL | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
  • 2
  • 15
Emekliye 641 TL | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Bu tahmin, 2018'in ikinci yarısında enflasyonun, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının yüzde 13.12 olacağını gösteriyor.

Emekliye 641 TL | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
  • 3
  • 15
Emekliye 641 TL | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Buna göre maaşlarda 134 ile 641 lira arasında artış yaşanacak. Halen en düşük aylık bin 21 lira seviyesinde bulunuyor.

Emekliye 641 TL | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
  • 4
  • 15
Emekliye 641 TL | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Bu maaş söz konusu tahmine göre bin 155 liraya çıkacak. En yüksek emekli aylığı ise 4 bin 892 lira.

Emekliye 641 TL | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
  • 5
  • 15
Emekliye 641 TL | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Bu maaş da artış yüzde 13.12 olursa 5 bin 534 liraya ulaşacak. 2019 Yılı Programı'ndaki enflasyon tahmini SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının yüzde 10.65 olabileceğini gösterirken, Merkez Bankası'nın yaptığı son beklenti anketindeki tahmin de yüzde 13.78'lik orana işaret ediyor.

DİĞER GALERİLER