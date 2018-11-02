Emekliye 641 TL | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Milyonlarca emeklinin beklediği SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ayında yapılacak zam oranı belli oldu. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı yüzde 13.12 olacak. Peki, bu orana göre emekli maaşları ne kadar artacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? En güncel liste haberimizde. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
2 Kasım 2018 Cuma, 01:32:39 Güncelleme: 01:35:15
Emekliye 641 TL | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekliye 641 TL | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekliye 641 TL | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekliye 641 TL | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekliye 641 TL | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
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