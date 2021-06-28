Emekli olma yaşı düşüyor, erken emeklilik yolları! Kısmi emeklilik fırsatıyla birlikte... EYT’li olanlar bunu senelerdir bekliyordu!
EYT'liler için son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. EYT'li olanlar bunu senelerdir bekliyordu! Emekli olmak için aranılan prim koşulu ve sigortalılık süresi koşullarını doldurmalarına karşın yaşa takıldıkları için emekli olamayan bireylerin büyük bir kısmı erken emeklilik ihtimallerini araştırmaya devam ediyor. 55 yaşından evvel emeklilik tüm emeklilikte yaşa takılanların ortak hayali olarak öne çıkarken kısmı emeklilik süreçte en çok merak edilenlerin arasında yer alıyor. Emeklilik yaşını geri çekmek için yıpranma, malullük, engelli emekliliği gibi avantajların dışında üç önemli fırsat daha var. Yapılan kanuni düzenleme kapsamında emekli olmak isteyen kişilerin artık ülkemizde prim gün sayısı ve sigortalılık süresinin yanı sıra artık yaş sınırını da karşılaması gerekiyor.
Milyonlarca insanı ilgilendiren emeklilik şartları bazı durumlarda değişebiliyor. Emeklilik için yaş koşulunun uygulanmaya başlanması ile birlikte pek çok birey gün koşulunu doldurmasına karşın yaşını beklemek zorunda kalmıştı. Çalışan milyonlarca bireyin ortak hayali olan erken emeklilik için aranılan yöntemi sosyal güvenlik uzmanı açıkladı. Kısmı emeklilik nedir, 55 yaşından evvel emeklilik muhtemel mi, kısmı emeklilik koşulları neler, yaştan kısmi emekli olanların ücreti ne kadar, kaç TL?
KISMİ EMEKLİLİK
Emeklilik hesaplaması yaparken, SGK Hizmet dökümü baz alınacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında yani SGK Hizmet dökümünüzde eksik çalışma bilgilerinin olması halinde tekrardan hesaplama yapılacaktır. SGK hizmet dökümü bilgilerinde yer alan ilk defa işe giriş tarihiniz emeklilik hesaplama işlemlerinde önemli rol oynamaktadır.
Normal emeklilik için gerekli şartların bir kısmını tamamlayan fakat YAŞ ŞARTINI tamamlayamayan sigortalıların daha az prim günü sayısı ve sigortalılık süresi ile emeklilik yolunu tercih etmeleridir. Örneğin Kamuoyunda daha çok 15 yıl 3600 gün dediğimiz olgu ile emekli olacak vatandaşlarımız aslında Kısmi Emeklilik hakkını kullanmaktadır.