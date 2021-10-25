Milyonları kapsıyor: En düşük 240 bin TL gelir müjdesi! Yüzde 60 devlet katkısı da var! Sabreden muradına eriyor, emeklilikte çift maaş kazanıyor!
Milyonları kapsıyor: En düşük 240 bin TL gelir müjdesi! Yüzde 60 devlet katkısı da var! Sabreden muradına eriyor, emeklilikte çift maaş kazanıyor! Emeklilikte maaş sayınızı ikiye çıkarmanız mümkün. Aylık 100 lira veya 1000 lira ödeyerek 56 yaşında ikinci emekli maaşına hak kazanabilirsiniz. Ülkemizdeki Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) bunun için bulunmaz fırsatlar sağlıyor. Devlet katkıları sistemi cazip hale getirirken, 10 yıl şeklinde bir sürede emeklilik sunması da büyük bir avantaj haline geliyor.
Milyonlarca kişiyi kapsıyor! Bilindiği üzere emeklilik çoğu kişinin hayali. Bunun yanı sıra emeklilikte alınacak maaş da büyük bir etken haline geliyor. Bu bağlamda maaş sayınızı ikiye çıkarmanız mümkün. Tamamlayıcı emeklilik diyebileceğimiz Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) devreye girdiğinden bu yana büyük ilgi görüyor. Devlet katkıları sistemi cazip hale getirirken, 10 yıl gibi bir sürede emeklilik sunması da büyük bir avantaj haline geliyor. Bu kapsamda çalışanlara hem SGK'dan hem de BES'ten olmak üzere çifte emeklilik fırsatı sunulmuş oluyor. Örneğin 25 yaşında birikime başlayan bir şahıs ayda 300 lira BES'e yatırırsa, 56 yaşına geldiğinde en az 240 bin liralık birikimin sahibi oluyor. Peki, Bireysel Emeklilik Sistemi'nin şartları nelerdir? Çift maaş almak için ne yapmak gerekir? İşte tüm merak edilenler!
Birikim yapmak isteyen çok sayıda kişiyi ilgilendiriyor. Ayda 300 lira ödeyerek en az 240 bin liralık kazanca sahip olabilirsiniz. Milyonlarca kişi yararlanıyor. BES ile ilgili önemli detaylar ortaya çıktı.