A101'de aktüel indirim bugün başladı: Stoklarla sınırlı olacak! Teknolojik ürünler 20 TL'den başlıyor! 9 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğu
9 Eylül 2021 A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Hem 'Aldın Aldın' ürünlerinde hem de 'Haftanın Yıldızları' Bugün satışa çıkan yeni aktüel ürünler kataloğunda Piranha tablet, çift kişilik çadır, Bulaşık Makinesi, Yüz Temizleme Seti gibi kullanışlı ürünler ve teknolojk aletler dikkat çekiyor. A101'de bu hafta dev indirimli ürünler satışa çıkarıldı. A101'in her hafta yayımladığı aktüel ürünler kataloğunda yer alan stoklarla sınırlı ürünlerine sahip olmak iseyen vatandaşlar Bu hafta A-101 aktüel ürünlerde neler var? sorusuna yanıt arıyor. İşte 9 Eylül 2021 A101 mağazalarında yer alacak aktüel ürünlerin tamamı...
09.09.2021 10:24
- Son Güncelleme: 09.09.2021 10:24
A101'de aktüel indirimler bugün başladı. Teknolojik ürünler 20 TL'den başlayan fiyatlarla raflardaki yerini aldı. Merakla beklenen 9 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Stoklarla sınırlı olacak bu indirimli ürünleri kaçırmak isteyemenler alışverişe çıkmadan önce aktüel ürünler kataloğunu incelemeye başladı. Bizler de 9 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğunun tamamına haberimizde yer verdik.