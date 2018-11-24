Emekli olamayanlar dikkat! SGK'dan o parayı topluca alabilirsiniz

Emekli olmak isteyen on binlerce kişi bazen gerekli şartları sağlayamayabiliyor. Emeklilik için yaşını doldurmasına rağmen prim gününü tamamlayamayan sigortalılar için SGK başka bir imkan daha sunuyor. Bu kişiler SGK'ya ödedikleri parayı topluca geri alabiliyor. Peki ama emekli olamayanlar SGK'dan geri ödemeyi nasıl alabilir? SGK toplu ödemeyi nasıl yapıyor? Kimler bu imkandan faydalanabilir? İşte detaylar...

24 Kasım 2018 Cumartesi, 11:20:02 Güncelleme: 11:26:05
Emekli olamayanlar dikkat! SGKdan o parayı topluca alabilirsiniz

Çalışanların emekli olabilmesi için belli gün sayısında prim ödemeleri gerekiyor. Bunun yanında yaş ve yıl şartını da yerine getirmeleri lazım.

Emekli olamayanlar dikkat! SGKdan o parayı topluca alabilirsiniz

Bazı sigortalılar yeterli çalışma imkanı bulamadığı için gereken prim gününü dolduramıyor. Bu sigortalıların emekli olmaları için sistem, askerlik doğum borçlanması gibi imkanlar da sunuyor.

Emekli olamayanlar dikkat! SGKdan o parayı topluca alabilirsiniz

BU HUSUSLARA DİKKAT
Buna rağmen yine de şartları tamamlayamayan milyonlarca vatandaş var. SGK, bu primleri toplu olarak sigortalıya geri ödüyor.

Emekli olamayanlar dikkat! SGKdan o parayı topluca alabilirsiniz

Memurlarda ise bu durum kesenek iadesi şeklinde oluyor.
Toplu parayı alabilmek için 2 şart gerekiyor:

Emekli olamayanlar dikkat! SGKdan o parayı topluca alabilirsiniz

1- Sigortalı olarak bir işyerinde çalışmıyor olmak ya da kendi işini (Bağ-Kur) yürütüyor olmamak.

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