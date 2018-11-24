Emekli olamayanlar dikkat! SGKdan o parayı topluca alabilirsiniz

Emekli olamayanlar dikkat! SGK'dan o parayı topluca alabilirsiniz

Emekli olmak isteyen on binlerce kişi bazen gerekli şartları sağlayamayabiliyor. Emeklilik için yaşını doldurmasına rağmen prim gününü tamamlayamayan sigortalılar için SGK başka bir imkan daha sunuyor. Bu kişiler SGK'ya ödedikleri parayı topluca geri alabiliyor. Peki ama emekli olamayanlar SGK'dan geri ödemeyi nasıl alabilir? SGK toplu ödemeyi nasıl yapıyor? Kimler bu imkandan faydalanabilir? İşte detaylar...

24 Kasım 2018 Cumartesi, 11:20:02 Güncelleme: 11:26:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





