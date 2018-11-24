Memurlara ek gösterge zammı geliyor! 3600 ek gösterge sonrası memur maaşları ve ikramiyesi ne kadar olacak?

Memur ve memur emeklileri ek göstergeden gelecek müjdeli habere kilitlenmiş durumda. Memura 3600 ek gösterge düzenlemesinin 2019 yılı başında Meclis'e gelmesi bekleniyor. Yapılacak düzenleme sonrası memur maaşları ve ikramiyelerinde artış gerçekleşecek. Aynı durum memur emeklilerinin maaşlarında da geçerli olacak. Peki ama memur maaşları ve ikramiyeleri ne kadar olacak? 3600 ek gösterge düzenlemesi ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

24 Kasım 2018 Cumartesi, 09:31:09 Güncelleme: 09:42:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





