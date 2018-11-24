Memurlara ek gösterge zammı geliyor! 3600 ek gösterge sonrası memur maaşları ve ikramiyesi ne kadar olacak?

Memur ve memur emeklileri ek göstergeden gelecek müjdeli habere kilitlenmiş durumda. Memura 3600 ek gösterge düzenlemesinin 2019 yılı başında Meclis'e gelmesi bekleniyor. Yapılacak düzenleme sonrası memur maaşları ve ikramiyelerinde artış gerçekleşecek. Aynı durum memur emeklilerinin maaşlarında da geçerli olacak. Peki ama memur maaşları ve ikramiyeleri ne kadar olacak? 3600 ek gösterge düzenlemesi ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

24 Kasım 2018 Cumartesi, 09:31:09 Güncelleme: 09:42:02
Memurlara ek gösterge zammı geliyor! 3600 ek gösterge sonrası memur maaşları ve ikramiyesi ne kadar olacak?

Kamu kurumlarında çalışan yaklaşık 3 milyon memuru yakından ilgilendiren ek gösterge sisteminde yeni dönem için geri sayım başladı.

Memurlara ek gösterge zammı geliyor! 3600 ek gösterge sonrası memur maaşları ve ikramiyesi ne kadar olacak?

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, 3 bin 600 ek göstergeyle ilgili parti grubunun çalışma yürüttüğünü açıklarken, milyonlarca çalışanın gözü Meclis'e sunulacak kanun teklifinin içeriğine çevrildi.

Memurlara ek gösterge zammı geliyor! 3600 ek gösterge sonrası memur maaşları ve ikramiyesi ne kadar olacak?

Ek gösterge cetvelinin yenilenmesiyle hem maaşlar hem de emekli ikramiyesi artacak. Zor koşullarda çalışan personele daha yüksek ücretler verilebilecek.

Memurlara ek gösterge zammı geliyor! 3600 ek gösterge sonrası memur maaşları ve ikramiyesi ne kadar olacak?

Kamu çalışanlarıyla birlikte emekli olanlar ve idarecilerin de düzenlemeden yararlanması bekleniyor.

Memurlara ek gösterge zammı geliyor! 3600 ek gösterge sonrası memur maaşları ve ikramiyesi ne kadar olacak?

EK GÖSTERGE GÜNDEMDE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı kamu çalışanları için ek göstergeyi 3600'e çıkaracakları sözünün ardından AK Parti kapsamlı bir çalışma başlattı. Hem görev ücreti hem de emekli maaşını önemli oranda belirleyen ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Yaklaşık 1.5 milyon öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisini doğrudan ilgilendiriyor..

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