2018 memur alım ilanları! İşte memur alım ilanları sıralı tam liste

Geçtiğimiz günlerde 2018 KPSS sonuçları açıklanmıştı. Yüz binlerce memur olma hayali kuran vatandaş heyecanla sonuçlarına bakmıştı. Sonuçların açıklanmasının ardından gözler memur alım ilanlarına çevrildi. Türkiye genelinde birçok ilde KPSS ile memur ya da sözleşmeli personel alım ilanları yayınlandı. Peki hangi illerde memur alımı olacak? Hangi kamu kurumlarında memur alımı yapılacak? İşte il il Türkiye geneli memur alım ilanlarının tam listesi...

24 Kasım 2018 Cumartesi, 11:53:30 Güncelleme: 11:57:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





