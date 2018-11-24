2018 memur alım ilanları! İşte memur alım ilanları sıralı tam liste

Geçtiğimiz günlerde 2018 KPSS sonuçları açıklanmıştı. Yüz binlerce memur olma hayali kuran vatandaş heyecanla sonuçlarına bakmıştı. Sonuçların açıklanmasının ardından gözler memur alım ilanlarına çevrildi. Türkiye genelinde birçok ilde KPSS ile memur ya da sözleşmeli personel alım ilanları yayınlandı. Peki hangi illerde memur alımı olacak? Hangi kamu kurumlarında memur alımı yapılacak? İşte il il Türkiye geneli memur alım ilanlarının tam listesi...

24 Kasım 2018 Cumartesi, 11:53:30 Güncelleme: 11:57:12
2018 memur alım ilanları! İşte memur alım ilanları sıralı tam liste

2018 Ortaöğretim KPSS sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonucunu öğrendikten sonra devlet kurumlarının memur alımlarını sorgulamaya başladı.

2018 memur alım ilanları! İşte memur alım ilanları sıralı tam liste

Peki hangi kurum kaç puanla memur alıyor? 50-60-70 puanla memur alan devlet kurumları hangileri? Tüm detayları sizin için derledik.

2018 memur alım ilanları! İşte memur alım ilanları sıralı tam liste

Basın İlan Kurumu, devletin personel ve memur alımıyla ilgili tüm duyurularını tek bir internet sayfasında topladı. Artık vatandaşlar hangi ilde kaç memur alındığını yani bankalar, üniversiteler, okullar ve bakanlıkların taşra teşkilatlarının sözleşmeli personel ihtiyacını tek tıkla öğrenebilecek.

2018 memur alım ilanları! İşte memur alım ilanları sıralı tam liste

Basın ilan kurumunun 2018 memur ve sözleşmeli perosonel alımıyla ilgili ilanları sürekli güncelleniyor. Kaç ilan olduğu, ilanarın sıralaması, il seçimi gibi seçeneklerle kullanıcılar memur alımıyla ilgili duyurulara anında ulaşabiliyor.

2018 memur alım ilanları! İşte memur alım ilanları sıralı tam liste

Yapmanız gereken aşağıdaki linke tıklayıp sayfadaki ilanlara gözatmak. Özellikle üniversitelerin akademik ve diğer alanlardaki sözleşmeli personel ihtiyacı göze batıyor.

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