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Devletten milyonlarca kişiye karşılıksız ödeme! İşte o yardımlar

Geçim sıkıntısı çeken ya da ihtiyaç sahibi olan milyonlarca kişiye, devlet sosyal yardımlarda bulunuyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığı ile bu destekler sağlanırken, bu konularda Alo 144 Sosyal Yardım Hattı'ndan da bilgi alınabiliyor. Ayrıca devlet yaptığı bu yardımları daha sonra geri de almıyor.

06.06.2019 09:34 - Son Güncelleme: 06.06.2019 09:34
Devletten milyonlarca kişiye karşılıksız ödeme! İşte o yardımlar

Devlet, zor durumda olana, hastaya, başkasının bakımına muhtaç yani yoksul ya da kimsesi olmayanlara, yaşlılara, asker ailelerine, asker çocuğuna, yetime, doğum yapanlara, eşi vefat edene ve aile bütçesine destek olmak isteyen düşük gelirli vatandaşlara kaymakamlıklarda bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla destek oluyor. Çoğu yardıma kimlikle başvurmak yetiyor. Bu konularda 'Alo 144 Sosyal Yardım Hattı'ndan detaylı bilgi almak mümkün.

Devletten milyonlarca kişiye karşılıksız ödeme! İşte o yardımlar

İŞTE O DESTEKLER
2022 aylığı
Bu kapsamda 5 çeşit aylık bağlanıyor. Bunlar; yaşlı aylığı (65 yaş aylığı), yüzde 40-69 arası engelli aylığı, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı, 18 yaş altı engelli yakını aylığı ve silikozis aylığı. Silikozis aylığı için yeni başvuru alınmıyor. Bu aylıkları almak için muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor. Muhtaçlık değerlendirmesi; hanedeki bireylerin gelir, servet ve harcamaları dikkate alınarak yapılıyor. Bu hesaplamada hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden (2019 için 609 liradır) az olması gerekiyor. Bu değerlendirmede ikamet edilen konut hesaplamaya dâhil edilmez. Yaşlılara 606 lira, engellilere 483-724 lira arasında ödeme yapılıyor.

Devletten milyonlarca kişiye karşılıksız ödeme! İşte o yardımlar

3294 Sayılı yardım
Şart eğitim yardımı da deniyor. Ödeme tutarı ilkokula giden kız çocukları için aylık 40 TL, erkek çocukları için 35 TL. Liseye giden kız çocukları için aylık miktarı 60 TL, erkek çocukları için 50 TL. Ödemeler 2 aylık olarak PTT hesaplarına yatıyor. Yardım için hanede ki hiç kimsenin SGK kaydı olmaması gerekiyor.

Devletten milyonlarca kişiye karşılıksız ödeme! İşte o yardımlar

Çoklu doğum yardımı
Muhtaç ailelere ikiz, üçüz gibi çoklu doğum sonrasında 0-24 ay arası çocukların bakımı için çocuk başına 150 ödeme yapılıyor. Ödemeler 2 ayda bir yatırılıyor. Yardım en fazla 24 ay sürüyor.

Devletten milyonlarca kişiye karşılıksız ödeme! İşte o yardımlar

Doğum yardımı
Birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar içinse 600 TL tutarında bir defaya mahsus ödeniyor. Başvurular, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılıyor. Ödeme 1 ay içinde yatıyor ve PTT'den çekiliyor.

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