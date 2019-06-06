Devletten milyonlarca kişiye karşılıksız ödeme! İşte o yardımlar
Geçim sıkıntısı çeken ya da ihtiyaç sahibi olan milyonlarca kişiye, devlet sosyal yardımlarda bulunuyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığı ile bu destekler sağlanırken, bu konularda Alo 144 Sosyal Yardım Hattı'ndan da bilgi alınabiliyor. Ayrıca devlet yaptığı bu yardımları daha sonra geri de almıyor.
Devlet, zor durumda olana, hastaya, başkasının bakımına muhtaç yani yoksul ya da kimsesi olmayanlara, yaşlılara, asker ailelerine, asker çocuğuna, yetime, doğum yapanlara, eşi vefat edene ve aile bütçesine destek olmak isteyen düşük gelirli vatandaşlara kaymakamlıklarda bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla destek oluyor. Çoğu yardıma kimlikle başvurmak yetiyor. Bu konularda 'Alo 144 Sosyal Yardım Hattı'ndan detaylı bilgi almak mümkün.
İŞTE O DESTEKLER
2022 aylığı
Bu kapsamda 5 çeşit aylık bağlanıyor. Bunlar; yaşlı aylığı (65 yaş aylığı), yüzde 40-69 arası engelli aylığı, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı, 18 yaş altı engelli yakını aylığı ve silikozis aylığı. Silikozis aylığı için yeni başvuru alınmıyor. Bu aylıkları almak için muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor. Muhtaçlık değerlendirmesi; hanedeki bireylerin gelir, servet ve harcamaları dikkate alınarak yapılıyor. Bu hesaplamada hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden (2019 için 609 liradır) az olması gerekiyor. Bu değerlendirmede ikamet edilen konut hesaplamaya dâhil edilmez. Yaşlılara 606 lira, engellilere 483-724 lira arasında ödeme yapılıyor.
3294 Sayılı yardım
Şart eğitim yardımı da deniyor. Ödeme tutarı ilkokula giden kız çocukları için aylık 40 TL, erkek çocukları için 35 TL. Liseye giden kız çocukları için aylık miktarı 60 TL, erkek çocukları için 50 TL. Ödemeler 2 aylık olarak PTT hesaplarına yatıyor. Yardım için hanede ki hiç kimsenin SGK kaydı olmaması gerekiyor.