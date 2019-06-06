Devletten milyonlarca kişiye karşılıksız ödeme! İşte o yardımlar

İŞTE O DESTEKLER

2022 aylığı

Bu kapsamda 5 çeşit aylık bağlanıyor. Bunlar; yaşlı aylığı (65 yaş aylığı), yüzde 40-69 arası engelli aylığı, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı, 18 yaş altı engelli yakını aylığı ve silikozis aylığı. Silikozis aylığı için yeni başvuru alınmıyor. Bu aylıkları almak için muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor. Muhtaçlık değerlendirmesi; hanedeki bireylerin gelir, servet ve harcamaları dikkate alınarak yapılıyor. Bu hesaplamada hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden (2019 için 609 liradır) az olması gerekiyor. Bu değerlendirmede ikamet edilen konut hesaplamaya dâhil edilmez. Yaşlılara 606 lira, engellilere 483-724 lira arasında ödeme yapılıyor.